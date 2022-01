Recordaantal migranten stak in 2021 het Kanaal over

In 2021 hebben meer dan 28.000 migranten de overtocht over het Kanaal naar het Verenigd Koninkrijk gewaagd. Dat is een record. Het fenomeen verziekt de relaties tussen Parijs en Londen.

2021 gaat in het Verenigd Koninkrijk ongetwijfeld de geschiedenisboeken in als het jaar waarin het land de navelstreng met de Europese Unie definitief doorknipte. Maar de formele scheiding zette geen rem op de illegale migratie vanop het oude continent naar het eiland.

'Op zijn minst 28.395 migranten hebben in 2021 met kleine bootjes de Britse kust bereikt', berekende het Britse persagentschap PA op basis van data van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. 'Een jaar eerder waren dat er ruim 8.400', voegde het agentschap eraan toe.

Drama

Vooral in november vorig jaar waagden heel wat mensen zich aan de gevaarlijke oversteek van het Kanaal. Ondanks het drukke verkeer op de route, de sterke stroming en het ijskoude zeewater bereikten toen bijna 6.900 mensen het VK in kleine bootjes. Op 11 november ging het om 1.185 migranten, een dagrecord.

Maar het avontuur loopt niet voor iedereen even goed af. Sommige migranten bekopen het met hun leven. Dat was eind november bijvoorbeeld het geval. Toen ging een golf van verontwaardiging door Europa nadat een drama met een migrantenboot het leven gekost had aan zeker 27 mensen. Het ging meteen om het dodelijkste ongeval tijdens de illegale oversteek van het Kanaal.

Het fenomeen is uitgegroeid tot een hoofdpijndossier voor de Britse premier Boris Johnson en zijn minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel. De tory-leider maakte van de strijd tegen de illegale migratie zijn stokpaardje in de nasleep van de brexit.

Voorlopig zonder veel succes. Sinds het voor migranten vrijwel onmogelijk geworden is om zich in de haven van het Noord-Franse Calais of in het station van de Eurotunnel nog te verstoppen in voertuigen die naar het Verenigd Koninkrijk trekken, laten almaar meer wanhopige vluchtelingen zich door mensensmokkelaars verleiden tot een gevaarlijke overtocht in gammele boten.

Relaties met Parijs

Het dossier weegt ook op de relaties tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Londen vindt dat de Fransen - ondanks Britse financiële steun - niet voldoende ondernemen om illegale overtochten te voorkomen. Parijs ontkent dat en legt de verantwoordelijkheid bij het 'slechte asielmanagement' van het VK.

De bilaterale spanningen liepen opnieuw hoog op na het drama van eind november in de Noordzee. Johnson haalde zich toen de woede van Parijs op de hals door Frankrijk te vragen alle migranten terug te nemen die het Kanaal illegaal overstaken.

Een bilateraal akkoord over de aanpak van het probleem lijkt voor de Franse presidentsrace in april dit jaar evenwel niet meer haalbaar. In afwachting van een deal met Frankrijk diende de Britse regering in het parlement in Londen dan maar een omstreden wetsontwerp in.

Omstreden

Dat belooft niet alleen mensensmokkelaars maar ook migranten die illegaal in het VK arriveren, harder aan te pakken. Als het parlement groen licht geeft aan de tekst, kunnen de Britse autoriteiten straks asielzoekers die illegaal op hun grondgebied aankwamen, terugsturen naar 'veilige landen waardoor ze vermoedelijk reisden op weg naar het VK'.

Het wetsontwerp zal leiden tot de creatie van een streng maar rechtvaardig migratiesysteem dat de meest kwetsbaren zal beschermen, illegale migratie zal beteugelen en criminele bendes zal bestrijden. Britse regering

De Britse regering betoogt dat het document zal leiden tot de creatie van 'een streng maar rechtvaardig migratiesysteem, dat de meest kwetsbaren zal beschermen, illegale migratie zal beteugelen en criminele bendes die het fenomeen in de hand werken, zal bestrijden'.