Regering-Rutte IV plant twee kerncentrales in klimaatstrijd...

De nieuwe Nederlandse regering van Mark Rutte zet zwaar in op klimaatbeleid. In het streven naar klimaatneutraliteit plant het kabinet twee nieuwe kerncentrales. De echo van de beslissing klonk sterk door in politiek België.

Terwijl de Belgische collega's blijven armworstelen over de geplande kernuitstap, kondigde de nieuwe Nederlandse regering woensdag aan dat ze van plan is twee nieuwe kerncentrales te openen. Bovendien wordt de levensduur van de enige bestaande kerncentrale, in het Zeeuwse Borssele, verlengd tot na 2033.

De aankondiging lokte in België meteen reacties uit. Tegenstanders van de kernuitstap toonden zich opgetogen over de Nederlandse beslissing. N-VA-voorzitter Bart De Wever richtte zich op Twitter rechtstreeks tot premier Alexander De Croo (Open VLD). 'Hoelang ga je ons geduld nog op de proef stellen, Alexander?', klonk het in het Latijn.

Ook MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez was er snel bij om de Belgische aanpak af te branden. Hij retweette onder andere een post van de econoom Geert Noels, die opmerkte dat behalve Nederland ook Frankrijk inzet op nucleaire energie. 'Je kan er niet blind voor blijven, behalve als je oogkleppen ophebt natuurlijk', schreef Noels.

Vier coalitiepartners

Kernenergie is een onderdeel van het plan om Nederland tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Het regeerakkoord dat de vier coalitiepartners woensdag voorstelden, zet zwaar in op het klimaatbeleid. Er komt onder andere een transitiefonds van 35 miljard euro voor de komende tien jaar.

De kerncentrales komen er niet meteen. In het akkoord is sprake van de 'voorbereiding' van de bouw, waarbij vooral gekeken wordt naar de privésector. Uit de financiële toelichting bij haar plannen blijkt dat de regering voorlopig slechts een paar honderd miljoen euro opzijzet voor de ontwikkeling van de centrales.

Kernenergie is volgens de nieuwe regering in Den Haag een aanvulling op de mix aan hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. Het is de bedoeling tegen 2030 60 procent minder CO2 uit te stoten. De ambitie is groot: Nederland moet Europees koploper worden in de strijd tegen de klimaatverandering.

Langste regeringsformatie

Het klimaatbeleid is een peiler in het coalitieakkoord dat de rechts-liberale VVD, de links-liberale D66, het christendemocratische CDA en ChristenUnie woensdag presenteerden. Daarmee viel het doek over Nederlands langste regeringsformatie, die na de verkiezingen van 17 maart negen maanden of 274 dagen aansleepte.

Voor Mark Rutte (VVD) ligt de weg open naar zijn vierde opeenvolgende regering. Waarschijnlijk wordt hij donderdag aangewezen tot formateur, na een debat in de Tweede Kamer. Daarna zal Rutte tijdens het kerstreces op zoek gaan naar 20 ministers en zeker negen staatssecretarissen. Het is de bedoeling dat de regering-Rutte IV in de week van 10 januari de eed aflegt.

De titel van het regeerakkoord - en meteen het motto van Rutte IV - luidt: 'Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst'. 'We willen ons richten op concrete verbeteringen in het leven van mensen', schrijven de leiders van de vier coalitiepartijen in het uitgebreide voorwoord van het akkoord.

Stikstofcrisis

Om de ambities te bereiken spendeert de nieuwe regering miljarden. Zo komt er een fonds van 25 miljard euro in de strijd tegen stikstofvervuiling, die net als in Vlaanderen tot een fel debat leidt in Nederland. Het geld is onder andere bestemd voor het uitkopen van boeren, maar van een verplichte uitkoop is voorlopig geen sprake.

Blijft de vraag waar het geld voor alle initiatieven vandaan moet komen, zeker omdat Rutte ook een belastingverlaging aankondigde. In tegenstelling tot andere regeerakkoorden werd dat van Rutte IV vooraf nog niet doorgerekend door het Centraal Planbureau. Er is nog veel onduidelijk, morde de oppositie al.

Even vaag zijn de plannen voor de invoering van rekeningrijden. Dat woord valt niet in het regeerakkoord, omdat de partijen beseffen dat rekeningrijden politiek en maatschappelijk gevoelig ligt. Daarom spreken ze omzwachteld van de voorbereiding op het 'betalen naar gebruik in de automobiliteit in 2030'.

Rutte IV wil ook de doorgeschoten flexibilisering van de arbeidsmarkt te lijf gaan. 'Te veel mensen in Nederland zijn afhankelijk van tijdelijke contracten', schrijven de coalitiepartners. 'Dat creëert onzekerheid.' Het minimumloon gaat ook omhoog, 'stapsgewijs met 7,5 procent' tot ruim 10 euro.