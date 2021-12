Roemeens grondwettelijk hof erkent voorrang Europees recht niet

Niet alleen in Polen maar ook in Roemenië woedt een strijd over de voorrang van het Europees recht op het nationale. 's Lands grondwettelijk hof oordeelt dat een arrest van het Europees Hof niet kan worden toegepast zonder wijziging van de grondwet.

Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg oordeelde dinsdag dat de nationale rechtbanken in Roemenië in bepaalde gevallen de beslissingen van het grondwettelijk hof van het land moeten negeren. Dat is het geval als die beslissingen tot systemische straffeloosheid zouden leiden voor corruptie of misdrijven die de financiële belangen van de Europese Unie schaden.

Het Hof in Luxemburg boog zich over de kwestie naar aanleiding van een zaak bij de hoogste rechtbank in Roemenië. Die had verscheidene voormalige ministers en parlementsleden veroordeeld voor btw-fraude, corruptie en omkoping bij het beheer van Europese fondsen.

Roemenië staat sinds zijn toetreding tot de Europese Unie in 2007 onder bijzonder toezicht van de Europese Commissie.

Maar het grondwettelijk hof verklaarde die veroordeling om procedurele redenen nietig. Daardoor dreigt in die zaken grote vertraging en uiteindelijk verjaring. Dus werd de zaak aanhangig gemaakt bij het Europees Hof, dat het Roemeense grondwettelijk hof overrulede.

Toezicht

Het is nog maar de vraag of Roemenië de uitspraak van de rechters in Luxemburg gaat volgen. Het Roemeense grondwettelijk hof oordeelde donderdagavond dat de rechtspraak uit Luxemburg in Roemenië niet toegepast kan worden zolang de grondwet 'niet in de zin van het Europees arrest' is veranderd. 'Intussen blijven uitspraken van het Roemeense grondwettelijk hof bindend', klonk het.

Aanvankelijk zette het ex-Oostblokland stappen voorwaarts, met name dankzij de anticorruptie-eenheid DNA. De jongste jaren is er volgens critici echter sprake van een stilstand.

DNA boette immers aan slagkracht in sinds een speciaal agentschap, de SIIJ, in 2018 de bevoegdheid kreeg onderzoek te doen naar rechters en openbaar aanklagers. De Europese Commissie en de Raad van Europa dringen al jaren aan op de afschaffing van dat agentschap.

Hoofdbrekens

De uitspraak van het Roemeense grondwettelijk hof van donderdagavond zadelt de Europese Unie met nog meer hoofdbrekens op zijn oostflank op. Ook Polen en Hongarije tasten de grenzen van de rechtsstaat al geruime tijd af.

Begin oktober ging nog een schokgolf door de EU toen het Poolse grondwettelijk hof de basisprincipes van de Unie en de voorrang van het Europees recht in vraag stelde. Het is slechts een van de vele conflicten over het respect voor de rechtsstaat die Warschau en Brussel de voorbije maanden op ramkoers zetten.