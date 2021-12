Ruslands nieuwe koude oorlog dwingt Europa naar kantelmoment...

De Europese lidstaten zijn 'verenigd' in hun steun voor harde economische sancties als de Russische president Vladimir Poetin de oorlogsdreiging aan het adres van Oekraïne opvoert. De harde taal zet de toon voor een Europese Raad donderdag.

Vladimir Poetin voert al weken de druk op Oekraïne op. Een met drones, tanks en artillerie bewapende troepenmacht van 100.000 man aan de grenzen met Oekraïne lijkt de voorbode van een nieuwe koude oorlog.

De Russische president is niet zozeer uit op echt wapengekletter, wel op het behoud van de eigen invloedssfeer. De buurlanden die deel uitmaakten van het Warschaupact uit de tijd van de Sovjet-Unie mogen niet verhuizen naar het westerse kamp - de NAVO en Europese Unie.

De Amerikaanse president Joe Biden weigerde vorige week in een lang gesprek met Poetin mee te gaan in dat verhaal. De westerse steun voor de Oekraïense soevereiniteit, onafhankelijkheid en territoriale integriteit is onwankelbaar. Afgelopen weekeinde beloofden de ministers van Buitenlandse Zaken van de G7 hun sancties tegen een verdere militaire escalatie in Oekraïne op elkaar af te stemmen.

Maandag bereidden de Europese ministers van Buitenlandse Zaken een batterij hapklare sancties voor de Europese top nu donderdag voor. Normaal verloopt dat overleg stroef en langzaam, bij gebrek aan eenheid. Hoe onmondig Europa is op het geopolitieke toneel ondervond Europees buitenlandchef Josep Borrell begin dit jaar in Moskou aan den lijve. Maar op de vergadering maandag was Europa 'eensgezind in de wil om stevige sancties klaar te houden', zei Borrell.

We bereiden ons voor op het ergste, maar hopen het beste. Josep Borrell EU-buitenlandchef

'We bereiden ons voor op het ergste, maar hopen het beste', aldus Borrell. 'Een militaire reactie hopen we te vermijden. Zodra de lont in het kruitvat steekt, is een verdere escalatie niet meer te stoppen.' Ook voor de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) blijven de-escalatie en dialoog de hoogste prioriteiten.

Wit-Rusland

Woensdag overleggen de 27 EU-leiders in Brussel fysiek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Die hoopt op steun, net als bij de Maidan-betogingen begin 2014. Europa nam harde economische sancties na de annexatie van de Krim en de Russische steun voor geweld in de oostelijke regio's Donetsk en Loegansk.

De Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko is niet uitgenodigd op de top met de overige vijf oostelijke partnerlanden. Hij en zijn entourage staan al op een Europese sanctielijst. Oppositieleidster Svetlana Tichanovskaja sprak al met voorzitter van de Europese Raad Charles Michel.

Nord Stream 2

Europa ligt in de vuurlinie. Biden dreigde tegenover Poetin al de onlangs voltooide pijplijn Nord Stream 2 lam te leggen. Die pijplijn is de Amerikanen, maar ook Polen en Litouwen al langer een doorn in het oog. Nord Stream 2 vervoert Russisch gas van Gazprom via de Oostzee naar Duitsland. Tot nu loopt de aanvoer van Russisch gas naar Europa via Oekraïne.

De Duitse kanselier Olaf Scholz beloofde de Poolse regering dit weekeinde de gastrafiek via Oekraïne te blijven garanderen. Minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock maakte in Brussel duidelijk dat Nord Stream voorlopig buiten werking blijft. Scholz en Baerbock halen geen geopolitieke redenen aan, maar Europese wetgeving over ontbundeling: ook andere energieaanbieders dan Gazprom moeten de pijplijn kunnen gebruiken.

De Duitse waarschuwing leidde meteen tot een opstoot van de gasprijs met 10 procent. Een escalatie van de vijandelijkheden met Rusland dreigt de zekerheid en de betaalbaarheid van de Europese energiebevoorrading deze winter verder te bemoeilijken. De hoge energieprijzen staan op de agenda van de Europese top donderdag, net als de aanpak van de nieuwe coronaopstoot als gevolg van de omikronvariant. Over al die onderwerpen is het verdeeldheid troef in de Unie.

Kantelmoment

De Russische dreiging en de zoektocht naar een Europees geopolitiek gewicht in de wereld wijzen op een nieuw kantelmoment voor de Europese samenwerking. 'Soms heb je ongevallen nodig om de ogen te openen. Trump en de brexit hebben een positief pedagogisch effect gehad voor de Europese Unie,' zegt Steven Van Hecke, in een gesprek over zijn boek 'Waarom Europa', dat hij schreef met Knack-journalist Kamiel Vermeylen.

Het Verdrag van Maastricht van december 1991, dat Europa meer bevoegdheden gaf en geografisch groter maakte, is een belangrijk kantelpunt, net als de start van Europese samenwerking in de jaren vijftig, tijdens de echte Koude Oorlog. Van Hecke maakt ook een gemengde balans op van de voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel.