Schade tien grootste natuurrampen 2021 loopt op tot 170 miljard dollar

De grootste tien natuurrampen van het afgelopen jaar hebben samen 170 miljard dollar aan verzekerde schade veroorzaakt. Die cijfers ondersteunen de analyse die onder meer 's werelds grootste geldbeheerder BlackRock al enkele jaren maakt: klimaatrisico is investeringsrisico geworden.

Orkaan Ida, die eind augustus en begin september tekeerging in de Verenigde Staten, richtte met 65 miljard dollar de meeste schade aan. De tropische cycloon eiste 95 mensenlevens.

Een man in New Orleans kijkt naar de schade die orkaan Ida heeft aangericht.

De overstromingen die midden juli grote delen van België, Duitsland, Nederland, Luxemburg en Frankrijk onder water zetten, veroorzaakten zowat 43 miljard dollar aan schade. In totaal kwamen 240 mensen om.

Een winterstorm in februari in de Amerikaanse staat Texas komt met 23 miljard dollar aan schade op de derde plaats.

Verzekerde schade

Op basis van de schattingen is 2021 volgens verzekeraar Aon het zesde jaar waarin natuurrampen wereldwijd meer dan 100 miljard dollar aan schade hebben aangericht, en het vierde jaar op rij. De eerste keer dat die drempel werd overschreden was in 2011.