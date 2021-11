Scherp coronabeleid jaagt Duitsers en Oostenrijkers naar vaccinatiecentra

De strenge restricties voor niet-gevaccineerden in Duitsland en Oostenrijk leiden tot een stormloop op de vaccinatiecentra.

De vaccinatiegraad in Duitsland en Oostenrijk behoort tot de laagste in Europa. Amper 65 procent van de Oostenrijkers is volledig gevaccineerd. In Duitsland heeft 68 procent van de bevolking zijn prikken gehad. Ter vergelijking: in Vlaanderen is 95 procent volledig gevaccineerd.

Geconfronteerd met een forse stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames kozen Oostenrijk en enkele Duitse deelstaten - waaronder de hoofdstad Berlijn - voor drastische maatregelen. Zo werd de 2G-regel ingevoerd. Daarbij wordt niet-gevaccineerden de toegang tot de horeca en andere openbare plaatsen ontzegd. Bezoekers moeten een vaccinatiebewijs voorleggen of een bewijs van recent herstel van corona. Een negatieve test volstaat niet meer.

436.000 VACCINATIES Liefst 436.000 Duitsers trokken dinsdag naar vaccinatiecentra voor een coronaprik.

De harde aanpak heeft een duidelijk impact, liet het Duitse ministerie van Volksgezondheid weten. Vaccinatiecentra werden de voorbije dagen overspoeld door mensen die snel een coronaprik wilden laten zetten. Ook in Oostenrijk stonden bij veel centra lange wachtrijen.

Boosterprik

Liefst 436.000 Duitsers kregen dinsdag een coronaprik, blijkt uit cijfers die de autoriteiten woensdag vrijgaven. Dat was het hoogste cijfer in drie maanden. Onder de gevaccineerden waren er 300.000 die een boosterprik kregen. In Oostenrijk steeg het aantal vaccinaties naar 73.000 per dag, tegenover 20.000 op een doorsnee oktoberdag.

De Duitse regering verwelkomt de trend, maar benadrukt dat nog veel meer nodig is om de vaccinatiegraad op te krikken. Het land telde vandaag 52.826 besmettingen, een stijging met bijna een derde, en 294 doden. Inmiddels zijn in Duitsland al ruim 98.000 mensen gestorven aan corona.

Als de lage vaccinatiegraad standhoudt, blijven we steken in een vicieuze cirkel van besmettingen. Alexander Schallenberg Oostenrijks kanselier

Oostenrijk ging afgelopen zondag nog een stap verder dan de 2G-regel door een lockdown in te voeren voor ongevaccineerden. Naar schatting 2 miljoen burgers mogen sinds deze week niet meer de deur uit, tenzij voor essentiële activiteiten, zoals boodschappen of werk. De maatregel geldt voorlopig voor tien dagen.