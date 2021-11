Spanje verlengt verbod op buitenlandse overnames

In Spanje kunnen strategische bedrijven zeker tot eind 2022 rekenen op bescherming tegen buitenlandse overnames. Dat is een jaar langer dan tot nu gepland.

De linkse ploeg van Pedro Sánchez had de maatregel vorig jaar ingevoerd. Buitenlandse bedrijven die azen op een belang van meer dan 10 procent in strategische bedrijven, moeten sindsdien toestemming krijgen van de overheid voor die operatie. Zo vertraagde Madrid de plannen van het Australische investeringsfonds IFM om het energiebedrijf Naturgy deels over te nemen.