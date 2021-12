De premier van 'het land van het jaar' geeft vandaag zijn conferenza stampa di fine anno. Zal de eerste ook de laatste zijn?

Jazeker, Christine Lagarde doet haar best aan het hoofd van de Europese Centrale Bank. Maar we missen de Italiaanse flair van Mario Draghi op de zeswekelijkse persconferenties tijdens de pingpong met de ECB-watchers onder het journaille.

Onze favoriet dateert van 6 juni 2013, toen de Italiaan nog maar eens voor de voeten geworpen kreeg dat de ECB haar inflatiedoel aan het rateren was: 'With less inflation, you can buy more stuff'. We zien de opvolgster vandaag niet snel het omgekeerde zeggen, de voorpagina van Bild Zeitung zou zichzelf schrijven.

Na met in essentie één Londense toespraak over hommels de eurozone gered te hebben, mag Super Mario dat huzarenstukje sinds februari proberen over te doen als premier van Italië. Een land dat met een sluimerende Etna van 2.700 miljard euro schulden tegelijk too big to fail en too big to save is.

Draghi moet blijven. Matteo Salvini Lega

Negen maanden later is het alleen wachten tot paus Franciscus Mario zalig verklaart. De nieuwssite Politico kroonde deze maand Draghi tot de invloedrijkste Europeaan. The Economist ging afgelopen weekend nog een stap verder door Italië tot 'land van het jaar' te kronen. 'Italië beschikt nu over een competente, internationaal gerespecteerde premier', zegt het gerenommeerde Britse weekblad dat destijds legendarische robbertjes uitvocht met Silvio Berlusconi, een internationaal net iets minder gerespecteerd Italiaans premier.

Voor de liefhebbers van de verbale acrobatieën van Super Mario II: afspraak om 10.30 uur. Het Romeinse journaille is welkom in het Auditorium Antonianum, uiteraard - corona oblige - na vertoon van il green pass en met FFP2-kapje boven neus en mond.

Dé vraag op ieders lippen: blijft Draghi in het Palazzo Chigi of verkast hij naar het Palazzo del Quirinale, de ambtswoning van de Italiaanse president? De huidige inwoner daar, Sergio Mattarella, heeft al aangegeven het welletjes te vinden. Het is een publiek geheim dat Draghi die grotendeels ceremoniële functie wel ziet zitten.