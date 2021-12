Valérie Pécresse wordt boegbeeld Les Républicains

Valérie Pécresse strandde afgelopen donderdag nipt als tweede in de voorverkiezing van de rechtsconservatieve Les Républicains (LR). Zaterdag won ze overtuigend de tweede ronde tegen een hardliner in de partij, Eric Ciotti , die zichzelf 'complexloos rechts noemt' en kiest voor een strenge aanpak van migratie.

Pécresse haalde bijna 61 procent van de stemmen van de rechtse partij binnen. De drie kandidaten, die donderdag uit de race vielen, hadden hun achterban donderdag opgeroepen om Pécresse te steunen. Die afvallers waren in volgorde van hun gewicht in de partij: oud-brexitonderhandelaar Michel Barnier, ex-minister Xavier Bertrand en de relatief onbekende volksvertegenwoordiger Philippe Juvin.

Valérie Pécresse wordt met die stemming de eerste vrouwelijke presidentskandidate aan de klassieke rechterzijde. Pécresse behoort tot de meer gematigde sociaal-liberale vleugel van de gaullistische partij. Ze is vandaag voorzitter van de regionale raad van Ile-de-France, de regio waartoe ook de hoofdstad Parijs behoort. En ze heeft bestuurservaring: Ze was achtereenvolgens minister van Hoger Onderwijs tussen 2007 en 2011 en ging vervolgens naar begroting tot 2013.

In een eerste toespraak beloofde Valérie Pécresse 'alles te geven' tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen. 'We gaan de Franse trots herstellen en de Fransen beschermen', verklaarde ze. Donderdag had ze zichzelf gepresenteerd als 'de enige die Macron kan verslaan'. 'Ik weet wat een moeilijke strijd is, ik weet die te winnen. Ik ben een vrouw die wint en handelt.'