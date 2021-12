Verbod mensenrechtengroep Memorial illustreert totale repressie in Rusland

De politieke repressie in Rusland lijkt compleet na het verbod op Memorial, 's lands oudste mensenrechtenorganisatie.

Het Russische hooggerechtshof stelde Memorial dinsdag buiten de wet wegens de 'ernstige schending van de wet op buitenlandse agenten'. Met die wet saboteren de Russische autoriteiten al jaren het werk van mensenrechtengroepen die deels gefinancierd worden vanuit het buitenland. Volgens het Kremlin is de wet bedoeld om westerse beïnvloeding te verijdelen.

Memorial werd in 2015 gebrandmerkt als buitenlandse agent, waardoor de bewegingsvrijheid van de organisatie werd beknot. In november dit jaar werd ze beschuldigd de wet te hebben overtreden door niet altijd haar statuut te hebben vermeld in publicaties en op de sociale media. President Vladimir Poetin beschuldigde Memorial van steun aan terrorisme en extremisme.

Dit is een slecht teken. Het toont aan dat onze samenleving en ons land de verkeerde richting uit gaan. Jan Raczynski Bestuursvoorzitter Memorial

De niet-gouvernementele organisatie ontkent de aantijgingen en spreekt van een politieke afrekening. De advocaten van Memorial kondigden aan in beroep te gaan, zowel in Rusland als bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 'Dit is een slecht teken. Het toont aan dat onze samenleving en ons land de verkeerde richting uit gaan', zei Jan Raczynski, de voorzitter van Memorial.

Nobelprijs Vrede

Memorial werd eind jaren 80, in de laatste jaren van de Sovjet-Unie, opgericht door enkele prominente dissidenten. Het boegbeeld was Andrej Sacharov, de natuurkundige die in 1975 de Nobelprijs voor Vrede kreeg en daarna jarenlang vastzat. De groep rond Sacharov profiteerde van de politieke liberalisering of glasnost onder de toenmalige Sovjetleider Mikhail Gorbatsjov.

Dit mogen we niet toestaan als we een herhaling van de gruwelijke onderdrukking willen vermijden. Historici over het verbod van Memorial

Met de veroordeling van Memorial keert Rusland terug naar de 'totale repressie', waarschuwde de advocate Maria Eismont tijdens de slotzitting van het Hooggerechtshof dinsdag. In een open brief hadden historici gereageerd op de nakende veroordeling. 'Dit mogen we niet toestaan als we een herhaling van de gruwelijke onderdrukking willen vermijden', klonk het.

Het is opvallend dat Memorial niet alleen moet boeten voor kritiek op het huidige regime maar ook voor haar onderzoek naar de staatsterreur onder Sovjetleider Jozef Stalin. In de jaren 30 en 40 kwamen miljoenen Russen om door hongersnood of politieke vervolging. Met de ontbinding van Memorial probeert het Kremlin het land 'van zijn geheugen te beroven', schreven de historici in hun open brief.

Politiek proces

Illustratief was de veroordeling van Joeri Dmitrijev, een historicus die voor Memorial betrokken was bij de ontdekking van een massagraf uit het Stalin-tijdperk. Hij kreeg vorig jaar 13 jaar cel voor het maken van kinderporno. Daar kwamen maandag om onduidelijke redenen twee jaren bij. Volgens Dmitrijev en zijn aanhangers ging het om een politiek gemotiveerd proces.

420 Politieke gevangenen Rusland telt volgens Memorial minstens 420 politieke gevangenen, meer dan twee keer zoveel als in de laatste jaren van de Sovjet-Unie.

Met de ontmanteling van Memorial sluit Poetin een jaar af waarin hij bij zijn tegenstanders de duimschroeven aandraaide. Een van zijn slachtoffers was oppositieleider Aleksej Navalny, die begin dit jaar werd opgepakt na zijn terugkeer uit Duitsland. Hij had daar maandenlang verbleven om te herstellen van een zware vergiftiging door de Russische geheime dienst.