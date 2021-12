VK meldt forse stijging omikronbesmettingen

Het Verenigd Koninkrijk heeft zaterdag 633 nieuwe besmettingen met de omikronvariant van het coronavirus geregistreerd. Daarmee stijgt het totale aantal gevallen naar 1.898. Het is de grootste stijging binnen 24 uur tot nu toe voor het VK.

De cijfers zijn vooral hoog in Engeland. Daar zijn in totaal 1.757 omikrongevallen bekend, in Schotland 121, Wales 15 en Noord-Ierland 5. De werkelijke aantallen liggen vermoedelijk aanzienlijk hoger, omdat niet alle mensen met coronaklachten zich laten testen en daarnaast wordt niet bij iedereen gekeken met welke variant ze zijn besmet.