Voormalig Oostenrijks kanselier Kurz verliest immuniteit

Het Oostenrijkse parlement besliste donderdag unaniem om de immuniteit van de 35-jarige politicus op te heffen, zodat die kan worden vervolgd in een corruptiezaak.

Voormalig kanselier Sebastian Kurz wordt ervan beschuldigd overheidsgeld te hebben gebruikt om peilingen te manipuleren in zijn voordeel, waardoor hij leider van de conservatieve ÖVP kon worden en daarmee ook bondskanselier. Ook negen personen uit zijn directe omgeving worden daarvan beschuldigd. De Oostenrijkse justitie doet verder onderzoek in de zaak en deed eerder invallen in onder meer het ambtskantoor van Kurz en het ministerie van Financiën.