Voorzitter Europees Parlement David Sassoli overleden

In Italië is de voorzitter van het Europees Parlement, David Sassoli, overleden. Hij lag sinds eind vorig jaar in het ziekenhuis.

Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli is dinsdagochtend overleden. Dat meldt zijn woordvoerder Roberto Cuillo op Twitter. Maandag raakte bekend dat hij in het ziekenhuis lag met 'ernstige complicaties als gevolg van een disfunctie van het immuniteitssysteem'.

'De Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli is op 11 januari om 01.15 uur overleden in Aviano, Italië, waar hij opgenomen was in het ziekenhuis. De datum en de locatie van zijn begrafenis zal in de komende uren gecommuniceerd worden', aldus het bericht.

Sassoli werd 65 jaar. Hij lag al sinds 26 december in het ziekenhuis. De sociaaldemocraat werd in september vorig jaar al eens in het ziekenhuis opgenomen. Hij kampte toen met een longontsteking, die veroorzaakt was door de legionairsziekte.