Witte rook over nieuwe Duitse regering

Over de invulling van de ministerposten is nog niets bekend. Alleen over de aanstelling van Scholz als bondskanselier lijkt er unanimiteit. Een van de strategisch belangrijke functies is die van minister van Financiën. FDP-voorzitter Christian Lindner aast al langer op die post, om bij de energietransitie mee de budgettaire teugels in handen te hebben.