Zeker 20 migranten verdronken voor kust van Calais

Er is opnieuw een boot met migranten gezonken voor de Franse kust, met al zeker 20 slachtoffers. Het is het dodelijkste ongeval in de migratiecrisis sinds 2018.

Minstens 20 migranten zijn woensdag om het leven gekomen nadat hun boot zonk in het Kanaal, ter hoogte van het Franse Calais, toen ze op weg waren naar het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de Franse politie.

Een vissersboot had de noodoproep uitgezonden dat meerdere migranten in nood verkeerden op het Kanaal. Er werden drie reddingsschepen en drie helikopters ingezet. Die konden nog meer dan 20 mensen uit het water redden, maar zeker 20 anderen verdronken. Over de identiteit van de migranten zijn nog geen details bekend.

De Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin is onderweg naar de plaats van de schipbreuk. 'Het kan niet genoeg worden benadrukt hoe misdadig de smokkelaars zijn die deze overtochten organiseren', verklaarde hij op Twitter.

Het ongeval, dat de Franse premier Jean Castex als een 'tragedie' omschreef, is het dodelijkste sinds 2018, toen er een golf kwam van migranten die het Kanaal proberen over te steken. Sinds begin 2021 hebben al 22.000 mensen geprobeerd de oversteek te maken via de Belgische en de Franse kust naar het VK, bijna een verdriedubbeling tegenover vorig jaar.

De situatie loopt zo uit de hand dat de sportwinkelketen Decathlon vorige week de verkoop van kajaks stopzette in de vestigingen in Calais en Duinkerke. Begin deze week pleitte staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) er nog voor dat Frontex actief zou worden op de Noordzee.