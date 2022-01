Zonder frontvorming wacht links figurantenrol in Franse presidentsrace

De voormalige Franse minister van Justitie Christiane Taubira heeft wel zin in een presidentieel avontuur als ze in april de enige kandidate van het linkse kamp is.

Drie maanden voor de Franse presidentsrace zoekt het linkse kamp wanhopig naar het momentum. Iedereen beseft dat de strijd bij voorbaat verloren is zonder frontvorming. Maar geen van het ruim half dozijn linkse kandidaten wil capituleren voor een rivaal.

Aan de vooravond van de Franse presidentsverkiezingen klinkt in de samenleving gegrom. Daar is het verlies aan koopkracht niet vreemd aan. Net als de rest van Europa heeft de tweede economie van de eurozone af te rekenen met stijgende energieprijzen. Maar ook andere producten zoals groenten en fruit werden de afgelopen maanden flink duurder.

In dergelijke omstandigheden zouden linkse partijen zich de voorbije decennia in de aanloop naar verkiezingen in de handen gewreven hebben. Door de bank genomen sponnen zij goed garen als zulke thema's bovenaan in de lijst met besognes van de kiezers stonden.

Maar niet in 2022. Ondanks het op papier 'gunstige' electorale klimaat is het linkse kamp in Frankrijk vergeefs op zoek naar het momentum in de aanloop naar de presidentsrace van 10 en 24 april.

Een blik op de peilingen levert voor 'la gauche' een ontnuchterend beeld op. Terwijl president Emmanuel Macron kan rekenen op de steun van zowat een kwart van het electoraat in de eerste ronde, schommelen de extreemlinkse Jean-Luc Mélenchon en de ecologist Yannick Jadot rond 8 procent. De socialistische presidentskandidate, de Parijse burgemeester Anne Hidalgo, strandt zelfs op amper 4 procent.

Euforie

Het contrast met 2012 kan moeilijk groter zijn. Toen heerste euforie omdat de socialisten er nog eens in geslaagd waren de sleutels van het Elysée te veroveren. Zeventien jaar nadat François Mitterrand de poorten van het presidentiële paleis achter zich dichtgetrokken had, nam François Hollande er zijn intrek.

Het resultaat van die race vertekende evenwel het beeld over de grondstroom in de Franse politiek. Terwijl Hollande en Mélenchon een decennium geleden samen net geen 40 procent van de kiezers wisten te verleiden in de eerste ronde, gingen de conservatief Nicolas Sarkozy en de extreemrechtse Marine Le Pen met 45 procent van de stemmen aan de haal. In de eindstrijd haalde Hollande het uiteindelijk omdat Sarkozy in de ogen van veel Fransen te ver naar rechts opgeschoven was.

Tien jaar later lijkt de Franse samenleving alleen maar blauwer te kleuren. Volgens de peilingen verleiden de acht politici uit het rechtse kamp die presidentiële ambities koesteren - onder wie Le Pen, de conservatieve Valérie Pécresse en de extreemrechtse polemist Éric Zemmour - de helft van het electoraat. De acht linkse présidentiables blijven steken op zo'n 28 procent.

Verdeeldheid

Een verrassing is dat niet. De Franse linkerzijde is de klap na het weinig glorieuze presidentschap van Hollande nooit te boven gekomen. Meer dan ooit heerst verdeeldheid op die flank. En dat terwijl iedereen beseft dat links zonder frontvorming slechts een figurantenrol wacht in april.

Maar tussen de rationele analyse en het effectief smeden van een blok staan emotionele afwegingen en een portie trots. Hoewel de socialiste Hidalgo, diens oud-partijgenoot Arnaud Montebourg, de antikapitalist Philippe Poutou, de communist Fabien Roussel en de trotskist Nathalie Arthaud weten dat ze hun presidentiële droom al kunnen opbergen, lijkt niemand als eerste de handdoek te willen gooien.

Om zichzelf een iets of wat elegante exit te gunnen lanceerde Hidalgo midden vorige maand een pleidooi voor de organisatie van een voorverkiezing op links. Het voorstel botste evenwel meteen op een 'njet' van Mélenchon én Jadot.

De kandidaat van Europe Ecologie Les Verts (EELV) is weliswaar een vurige voorstander van frontvorming, maar alleen als iedereen zich achter hem schaart. Hij herinnert zijn concurrenten - de PS op kop - er graag aan dat hij zich in 2017 terugtrok ten voordele van de socialist Benoît Hamon, die roemloos ten onder ging.

Taubira

Alsof de situatie in het linkse kamp nog niet complex genoeg was, mengt zich te elfder ure nog een achtste kandidaat in de strijd: Christiane Taubira. Hollandes ex-minister van Justitie hoopt dat zij de figuur is waarin het hele linkse kamp zich kan vinden omdat ze aan geen enkele partij gebonden is.

'Ik wil meedoen aan de presidentsrace als ik eind januari als winnaar uit de Primaire populaire (een burgerinitiatief om één linkse kandidaat aan te wijzen, red.) kom', zei Taubira zondag.

De politica met roots in Frans Guyana, die onder linkse kiezers populairder is dan Hidalgo en Jadot en gelijke tred houdt met Mélenchon, past evenwel voor een kandidatuur als andere linkse politici zich niet terugtrekken uit de strijd.