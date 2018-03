Zijn er alternatieven voor Facebook & co?

Terwijl grote techbedrijven proberen de storm van kritiek over hun datagebruik het hoofd te bieden door beterschap te beloven, wordt het misschien tijd om op zoek te gaan naar veilige alternatieven.

Door het nieuws rond Cambridge Analytica ontdekt het grote publiek wat het begrip ‘function creep’ precies inhoudt. Data die voor een bepaald doel werden verzameld (in dit geval: een academisch doel), werden nadien voor iets totaal anders gebruikt (hier: verkiezingen beïnvloeden). Naast het feit dat zo’n praktijken illegaal zijn, roept het bij gebruikers steeds meer vragen op. Hoe moet het nu verder? Kunnen we ons wapenen tegen de datahonger van bedrijven als Facebook, Twitter en Google?

In eerste instantie kunnen gebruikers het heft in eigen handen nemen door minder data te delen. Niet per se door minder foto’s op Facebook te delen of te stoppen met tweeten, maar door in de instellingen van hun accounts op de platformen te duiken. Heel wat data - denk bijvoorbeeld aan je locatie of belgeschiedenis - worden onbewust gedeeld. De toestemming daarvoor werd gegeven toen bij het downloaden van een nieuwe app werd ingestemd met de algemene voorwaarden, zonder dat die grondig gelezen werden. Vaak kan het delen van die informatie nadien in de instellingen handmatig uitgeschakeld worden.

Een andere optie is de diensten van Facebook, Twitter en Google volledig links laten liggen en op zoek gaan naar alternatieven. En die zijn er, al worden ze momenteel vooral door privacy-activisten gebruikt. Doorgaans gaat het om open source-platformen die niet in handen van één bedrijf zijn, maar door idealisten gebouwd werden. Denk aan Wikipedia, dat de Encarta-encyclopedie van het commerciële Microsoft volledig van de kaart veegde.

De alternatieven voor Facebook

Schermvullende weergave Berichtenapp Telegram is een alternatief voor WhatsApp, dat in handen is van Facebook. ©ANP XTRA

Twee van de meest gebruikte chatdiensten ter wereld, WhatsApp en Messenger, zijn in handen van Facebook. Hoewel er officieel geen data tussen WhatsApp en Facebook uitgewisseld mag worden, zou dat in het verleden al gebeurd zijn. Een veelgebruikt alternatief is Telegram, waarop je versleutelde berichten kan versturen. Vorige week bleek echter dat de 180 miljoen gebruikers die de dienst gebruiken niet helemaal beschermd zijn, want de Russische geheime dienst FSB zou Telegram gevraagd hebben om de sleutel af te geven waarmee de verstuurde berichten gelezen kunnen worden.

Signal is een gelijkaardige chatdienst die voorlopig nog niet in opspraak is gekomen. Net als Telegram heeft het een app die zowel op Android als iOS gebruikt kan worden en is het ook mogelijk om via je computer chatberichten te sturen.

Hoewel mensen steeds minder op hun Facebook-profiel delen, zijn ze nog steeds zeer actief in gesloten Facebookgroepen. Vaak gaat het om groepen van (sport)verenigingen of jeugdbewegingen waarin berichten, foto’s en filmpjes gedeeld worden. Ook hier zijn heel wat alternatieven voor. Uiteraard zijn er commerciële platformen als Slack die niet met advertentie-inkomsten maar met een maandelijkse kost werken, maar nog beter zijn open source-initiatieven als HumHub.

De alternatieven voor Twitter en Google

Niet alleen Facebook krijgt klappen, Twitter zou volgens The New York Post met een nog groter data-probleem kampen. Een veiliger alternatief is het gedecentraliseerde Mastodon, dat bij de lancering twee jaar geleden kortstondig veel media-aandacht kreeg en nu vooral in Japan en Frankrijk gebruikt wordt. Net als op Twitter kunnen gebruikers er korte tekstberichten delen, al kun je op Mastodon zelf bepalen wie die precies te zien krijgt.

Ook de diensten van Google, de grootste dataverzamelaar ter wereld, hebben vaak veiligere alternatieven. Wie iets wil zoeken kan dat bijvoorbeeld op DuckDuckGo, dat zwaar inzet op online privacy. ProtonMail werpt zich dan weer op als veilige vervanger voor Gmail, de maildienst van Google.

Tot slot verraadt ook de browser die je gebruikt veel over wat je online uitvoert. Bij heel wat mensen is dat Google Chrome, een browser die ze als alternatief voor Internet Explorer installeerden. Chrome is intussen meer dan vier keer zo groot als Safari, de nummer twee.