‘Met de letter van de privacywet zit het goed, nu de geest nog'

Google zet uitgevers voor het blok

De invoering van de GDPR heeft geleid tot een zoveelste conflict tussen de internetmogol Google en de Europese nieuwsbedrijven.

De meeste Europese uitgevers werken samen met Google om het surfgedrag van bezoekers op hun nieuwssites te tracken met zogenaamde cookies. Google zorgt er dan voor dat de getoonde advertenties aangepast zijn aan het surfprofiel van de bezoekers. Die gerichte reclame brengt meer op, en Google kan een deel van het advertentiegeld op zak steken.

Voor zo’n profieladvertenties moet onder de GDPR-wetgeving de toestemming verkregen worden van de gebruikers. De vraag is wie die toestemming moet vragen. Google schuift die verantwoordelijkheid door naar de uitgevers, maar eist tegelijk wel een rol op als ‘controller’ van de data die de uitgevers verzamelen. Dat juridische begrip houdt in dat Google in zijn eentje mag beslissen waarvoor het die data gebruikt.

Kortom, Google wil wel de lusten, maar niet de lasten. Het gevolg is dat de uitgevers straks aan hun klanten moeten vertellen dat ze hun data nodig hebben om die aan Google door te spelen, zonder dat ze weten wat Google met die data van plan is. Als klap op de vuurpijl dreigen de uitgevers de rekening te betalen als het later fout loopt: de GDPR-wetgeving voorziet in stevige boetes die kunnen oplopen tot vier procent van de omzet.

Uitgevers die niet meestappen in de logica van Google, dreigen afgesneden te worden van advertenties uit het Google-netwerk, wat een fors inkomstenverlies zou inhouden. De uitgevers deden in een open brief aan Google-CEO Sundar Pichai al hun beklag dat het bedrijf de invoering van de GDPR misbruikt om zijn dominante positie op de online advertentiemarkt nog te versterken.

Google zelf reageert laconiek op de beschuldigingen. ‘We hebben de uitgevers altijd al gevraagd om de toestemming te vragen voor het gebruik van onze technologie op hun websites, en we updaten dat beleid nu gewoon in overeenstemming met de GDPR’, zegt een woordvoerder. Google zegt dat het de controle over de data nodig heeft om de uitgevers te helpen om hun reclame-inkomsten te ‘optimaliseren’.