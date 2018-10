Arco-actiegroepen roepen op tot proteststem

De actiegroepen Geld terug van Arco en Arcoparia's hebben al meer dan 4.800 mensen verzameld voor hun rechtszaak tegen de Belgische staat en Belfius.

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van zondag is het stil geworden rond het dossier van de vergoeding voor de bijna 800.000 Arco-coöperanten die door de implosie van Dexia in 2011 hun tegoeden van in totaal 1,5 miljard euro (zonder intresten) geblokkeerd zien. Arco, de vroegere financiële arm van werknemersorganisatie Beweging.net (ex-ACW), was een van de grootste aandeelhouders van Dexia.

De actiegroepen Geld terug van Arco en Arcoparia's roepen daarom in een gezamenlijke mededeling de coöperanten op zondag in het stemhokje hun ongenoegen te laten blijken.

'Je moet goed gek zijn als Arco-spaarder om je stem te geven aan een partij die woordbreuk pleegt. Trop is teveel en teveel is trop. Wij roepen de 800.000 Arco-spaarders op hun ongenoegen in de stembus te deponeren.' De actiegroepen viseren niet alleen CD&V, die bleef aandringen op een oplossing, maar ook de andere coalitiepartners N-VA, Open VLD en MR.

'Wij stellen vast dat alle politieke partijen in de regering de belofte in het regeerakkoord niet nakomen. Ze zijn allemaal in hetzelfde bedje ziek. Trouwens van alle beloften die de voorbije tien jaar al gedaan werden, werd geen enkele nagekomen', aldus de mededeling.

Koppeling aan Belfius

De federale regering werkte tien jaar geleden tijdens de bankencrisis een staatsgarantie uit voor de particuliere Arco-aandeelhouders, maar de Europese Commissie en later ook het Europees Hof van Justitie schoten die af.

Sindsdien heeft de regering meerdere pogingen ondernomen tot een alternatieve regeling te komen. Daardoor zouden de coöperanten mogelijk nog recht hebben op 40 procent van hun inleg, hetzij 600 miljoen euro. Maar onder meer door de politieke koppeling van het dossier aan de beursgang van Belfius en nieuwe Europese bezwaren is daarvan nog niets in huis gekomen. Vorige maand stelde de regering die beursgang uit, waardoor ook de coöperanten moeten wachten op hun geld.

Onwaarschijnlijk

Het is onwaarschijnlijk dat er deze legislatuur nog een oplossing komt. Het is bovendien zeer de vraag of de volgende federale regering nog haar nek durft uit te steken voor een zogenaamd plan B. De N-VA en Open VLD hebben al laten verstaan dat de coöperanten de hoop beter opgeven. Dat leidt tot veel kwaadheid bij de Arco-aandeelhouders.