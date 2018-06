Breng de Facebook-advertenties van politieke partijen mee in kaart

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober zetten alle Vlaamse partijen Facebook-advertenties in om hun boodschap gericht tot bij de kiezer te krijgen. De Tijd en VRT NWS willen in kaart brengen hoe politici hun online-campagne aanpakken. Daarvoor hebben we uw hulp nodig.

U kan ons helpen de advertenties te verzamelen. Om dat te kunnen doen installeert u een klein stukje software in uw webbrowser (Google Chrome of Firefox), ontwikkeld door ProPublica, een Amerikaanse journalistieke organisatie zonder winstoogmerk. Met die software stuurt u de advertenties die u te zien krijgt door naar onze redactie. We krijgen enkel die politieke advertenties te zien die u verzamelt. Andere advertenties of uw persoonlijke gegevens ziet de software niet en komen ook niet bij ons terecht.

Waarom doen we dit?

Rechtstreeks met de kiezer praten via sociale media is vandaag bij alle partijen ingeburgerd. Om een bepaalde boodschap bij specifieke doelgroepen te krijgen, maken politieke partijen gebruik van betaalde advertenties. Die kunnen gericht zijn op bijvoorbeeld woonplaats, geslacht, interesses of voorkeuren. Een advertentie die voor uw partner bedoeld is, krijgt u misschien nooit te zien. Het is een nieuwe manier van campagne voeren, die minder transparant is dan de traditionele, offline campagnes.

VRT NWS en De Tijd willen de gerichte campagnes op Facebook van alle partijen oplijsten. En dat vraagt om een andere journalistieke aanpak.

Zo brengt u de Facebook-advertenties van politieke partijen mee in kaart

Download de extensie voor Google Chrome of voor Firefox.

Vergeet na het installeren van de extensie niet om uw taal in te stellen op ‘Nederlands’, uw locatie op ‘België’ en de privacyvoorwaarden te accepteren.

Hoe werkt de extensie?

Advertenties die in uw Facebook-timeline verschijnen worden doorgestuurd naar ProPublica. In de extensie kan u zien welke advertenties op uw tijdlijn zijn verschenen, en welke op de tijdlijn van andere gebruikers. U kan aanduiden of het gaat om politieke of niet-politieke advertenties.

Op die manier wordt het algoritme van ProPublica getraind. U maakt het algoritme als het ware ‘slimmer’, zodat het beter kan inschatten welke advertenties politiek zijn. U kan nooit zien wie een bepaalde advertentie ziet: die informatie wordt niet bijgehouden.

VRT NWS en De Tijd onderzoeken de verzamelde advertenties. Op wie richten politieke partijen zich? Zijn er aparte boodschappen voor specifieke doelgroepen? Zijn er steden en gemeenten waar politieke partijen op Facebook meer op inzetten?

Hoe zit het met uw privacy?

De extensie verzamelt geen persoonlijke informatie. Uw Facebook ID nummer, wie een post leuk vindt of deelt, uw naam, verjaardag, vriendenlijst, enzovoort, al die informatie wordt niet verzameld. De extensie houdt wel de tekst, links en foto van de advertentie bij, net als de informatie die Facebook vrijgeeft over het doelpubliek van de advertentie, datum en tijdstip waarop de advertentie te zien is, hoeveel keer ze bekeken is en de originele taal van de advertentie.

Wat is ProPublica?

ProPublica is een Amerikaanse journalistieke organisatie zonder winstoogmerk. De organisatie werkt regelmatig samen met internationale partners en andere media. ProPublica is de ontwikkelaar van het stukje software, de Facebook Political Ad Collecter, die het mogelijk maakt om advertenties te verzamelen.