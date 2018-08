Crombez: ‘Als het tegenvalt in de steden, stop ik'

John Crombez, partijvoorzitter van sp.a, verbindt zijn lot aan de verkiezingsuitslag van 14 oktober. ‘Als het slecht zou gaan in de steden, dan stopt het voor mij.’

Dat zegt John Crombez in een interview in De Morgen. Voor sp.a staat er bij de gemeenteraadsverkiezingen veel op het spel. De Vlaamse socialisten leveren vandaag de burgemeesters van meerdere steden – Gent, Brugge, Leuven, Oostende, Vilvoorde en Lommel. Voor de partij is het lang niet zeker dat ze die zitjes kan behouden.

Partijkopstukken in opspraak

In verschillende steden kwamen sp.a-kopstukken de voorbije jaren in opspraak. In Gent moest Tom Balthazar opstappen nadat zijn naam was gevallen in de Publipart-zaak met hoge bestuurdersvergoedingen. De Gentse socialisten verloren daarmee hun gedoodverfde opvolger voor burgemeester Daniel Termont.

In Hasselt stapte Hilde Claes in september 2016 op. De Hasseltse burgemeester zou betrokken geweest zijn bij een zaak van belangenvermenging, waarbij de opdracht voor een stedelijke promocampagne werd toegewezen aan de vrouw van Claes’ kabinetschef, zonder dat de stedelijke communicatiedienst daarvan op de hoogte was.

De Lommelse burgemeester Peter Vanvelthoven zette deze zomer nog schepen Anick Berghmans op non-actief, nadat ze was opgepakt voor haar betrokkenheid bij plofkraken op bankautomaten.

Geen steden verliezen

‘De ambitie is dat we kunnen blijven zorgen voor de steden waar we nu besturen’, maakt Crombez zich sterk. ‘En liefst nog een paar meer. Als dat niet lukt hebben we een probleem.’

‘Wees gerust ik zal mij niet vastklampen aan mijn stoel.’ John Crombez partijvoorzitter sp.a

Als het echt slecht is, zal Crombez zijn conclusies trekken. Hij wil zich daarbij niet laten vastpinnen op een minimum stempercentage dat de sp.a moet halen. ‘Wees gerust, ik zal mij niet vastklampen aan mijn stoel.’