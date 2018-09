‘Deze job hou je geen twintig jaar vol'

Nadia Sminate (N-VA) schopte het in Londerzeel tot eerste allochtone burgemeester van Vlaanderen. ‘Ik weet uit ervaring hoe nefast het is als nieuwkomers niet willen integreren.’

‘Veel geluk met jullie verdere leven in Londerzeel’, zegt Nadia Sminate (N-VA) met de tricolore-burgemeesterssjerp keurig om haar schouder. Ze schudt de hand van Dirk en Hilde, een militair en een verpleegster die zopas hun huwelijksakte ondertekenden in de zaal van de burgemeester. Het had niet veel gescheeld of we waren collega’s, vertelt Sminate aan de militair. ‘Toen ik 21 was, heb ik gesolliciteerd bij het leger, maar ik woog te weinig om bij de fysieke proeven de pedalen van de hometrainer rond te doen draaien. Na mij kwam een zwaarlijvige man voor wie dat geen probleem was. Als we een loopproef hadden gekregen, waren de rollen omgekeerd. Dan zat ik nu in het leger. Een carrière kan soms raar lopen.’

Sminate belandde bij de N-VA en schopte het in 2016 tot eerste allochtone burgemeester van Vlaanderen. ‘Ik had daar niet bij stilgestaan, maar plots stond het hier vol televisiecamera’s’, zegt de 36-jarige met Marokkaanse roots. Ze werd in Londerzeel geboren als dochter van een Marokkaanse vader en een Vlaamse moeder. Tot haar 14de ging het gezin jaarlijks op vakantie naar Marokko. Daarna scheidden haar ouders en verwaterde het contact met haar vader.

‘Ik voel me een echte Vlaamse’, zegt Sminate. ‘Ik ben hier geboren, gedoopt en heb mijn communie gedaan. Ik ben door mijn afkomst ook heel bewust bij de Vlaamsnationalisten terechtgekomen. Ik heb te veel vrienden van mijn vader gezien die niet wilden integreren. Ze spraken geen woord Nederlands, zonderden zich af in hun eigen buurten en leefden volgens het traditionele rollenpatroon en met het idee van de vrouw met een hoofddoek aan de haard.’

‘Sociaal-economisch had VLD ook gekund,’ zegt Sminate, ‘maar Guy Verhofstadt en co. zetten toen met massale naturalisaties de deur voor migranten wagenwijd open. De N-VA was de enige partij die nieuwkomers op een geloofwaardige manier welkom heette en hen op hun plichten wees.’

Na de trouwplechtigheid haast Sminate zich naar haar bureau om gauw een paar mails te beantwoorden. ‘Als ik daarvoor niet elke dag twee uur vrijmaak, raak ik hopeloos achterop’, zegt ze. ‘Mensen verwachten dat hun burgemeester bereikbaar is en snel antwoordt. Op straat spreken ze je aan, maar evengoed sturen ze me WhatsApp-berichtjes om te zeggen dat er een put in de weg zit. Of ze bellen me ’s nachts op omdat er lawaaioverlast is.’ Om voor haar 18.000 inwoners aanspreekbaar te zijn behield Sminate de stilaan uitstervende traditie van het wekelijks spreekuur. ‘Ze aanvaarden het niet als ik dat afschaf. Soms staan mensen tot beneden aan te schuiven.’

De vragen lopen enorm uiteen. Jeugdbewegingen nodigen Sminate uit op hun eetfestijn, mensen komen klagen omdat ze al lang wachten op een sociale woning of ze vragen haar te bemiddelen in een uit de hand gelopen burenruzie of relatiecrisis. ‘Vaak volstaat het om een luisterend oor te bieden’, zegt Sminate. ‘Veel eenzame mensen komen naar mijn spreekuur omdat ze even een praatje willen maken.’

Sminate brengt zo’n vier dagen per week in Londerzeel door. De rest zit ze als Vlaams volksvertegenwoordiger in Brussel. Beide mandaten vreten tijd, maar volgens Sminate kan ze dankzij die cumul haar gemeente beter vertegenwoordigen. ‘Dankzij mijn werk in het parlement wist ik snel wanneer er een projectoproep kwam. Daardoor kon ik een subsidie van 750.000 euro binnenhalen om in Londerzeel een nieuw zwembad te bouwen. Direct na mijn aantreden ben ik ook langsgegaan op het kabinet van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) om aan te dringen op een oplossing voor de op- en afrit van de A12. De problemen waren gekend, maar het is altijd zinvol de lokale gevoeligheden mee te geven. Vlaanderen investeert nu 55 miljoen euro in die levensgevaarlijke verkeersknoop.’

De N-VA bestuurt in Londerzeel samen met CD&V, een partij die sinds mensenheugenis een absolute meerderheid haalde in de Vlaams-Brabantse gemeente. Bij de verkiezingen in 2012 werd de alleenheerschappij van de christendemocraten voor het eerst doorbroken. Van CD&V kreeg Sminate gedaan dat Jozef De Borger, die twintig jaar de burgemeesterssjerp droeg, halverwege de legislatuur zijn mandaat zou afstaan. De machtswissel leidde tot veel spanningen in de coalitie. ‘Elke vraag van ons voor hervormingen zagen ze als een aanval op hun beleid uit het verleden’, zegt Sminate.

Ze heeft er lessen uit geleerd. ‘Ik stap enkel nog in een coalitie met mensen die ik vertrouw’, zegt ze. ‘Besturen met iemand die zich na jarenlang burgemeesterschap gepasseerd voelt en dan van binnenuit gaat saboteren, doe ik niet nog eens. In de politiek is het enorm belangrijk dat de karakters matchen.’

Drie keer mosselen

De telefoon gaat. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) belt om te vragen wat van hem verwacht wordt als hij morgen op het partijcafé in Londerzeel de lokale N-VA-campagne een zetje komt geven. ‘Een kort speechke en een babbel met de mensen achteraf volstaan.’ Als Sminate haar telefoon neerlegt, smeert ze op haar bureau nog rap een sandwich voor haar zoontje voor onderweg naar de voetbaltraining.

Ze arriveert wat later op de wekelijkse vergadering met haar campagneteam. In een zaaltje boven brasserie Affligem, tijdelijk omgedoopt tot campagnehoofdkwartier, overloopt Sminate met zeven getrouwen hoe het met de verkiezingscampagne is. ‘Zoeken we nog vrijwilligers om te tappen morgen?’ ‘Is er een cadeau voor Jambon?’ ‘Het programmaboekje gaat volgende week naar de drukker, dus zorg dat die quotes in orde zijn.’ ‘Hou goed bij dat je met de huisbezoeken geen straten dubbel doet.’

Sminate verlaat tussendoor de vergadering om haar vijfjarig zoontje van de opvang naar het voetbal te brengen. De sandwich blijft nagenoeg onaangeroerd op de achterbank van de auto liggen. Als de training begonnen is, rijdt ze terug om het einde van de campagnevergadering nog mee te pikken. Vijf minuten later gaat de rit weer naar de voetbalclub, waar de hele partij present tekent voor een mosselfestijn.

Voor Sminate is het al de derde keer deze week dat ze mosselen eet. ‘Je kan niet overal bij zijn, maar mensen verwachten dat de burgemeester aanwezig is.’ De mosselen worden in sneltempo naar binnen gewerkt, waarna ze naar de Molenloop rijdt, een jaarlijks loopevenement in de deelgemeente Malderen. Een speech van drie minuten later vertrekt ze al naar de huldiging van de sportkampioenen in Londerzeel. Zo’n 150 lopers, zwemmers, voetballers en boksers mogen er hun trofee in ontvangst nemen én krijgen een kus van de burgemeester.

Of al die evenementen haar genoeg stemmen opleveren om na 14 oktober burgemeester te blijven is lang niet zeker. In 2012 stond Sminate derde in de ranking van voorkeurstemmen. Bovendien wordt gefluisterd dat haar tegenstanders een voorakkoord hebben gesloten. ‘Ik hoop er nog eens zes jaar bij te doen, maar dit is geen job voor de eeuwigheid’, zegt ze. ‘Ik wil dit geen twintig jaar doen. Ik heb dat bij mijn voorganger gezien en dat is niet gezond. Je wordt ’s nachts wakker gebeld als er brand is en je moet altijd aanspreekbaar zijn. Op goede dagen haal je daar veel plezier uit, maar de kunst is om ook op dagen dat je slecht in je vel zit, met de glimlach een trouwplechtigheid te leiden. Soms moet je daarvoor je masker opzetten.’