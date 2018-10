Falen of slagen Open VLD hangt af van Tommelein en De Clercq

De inzet. Wat staat er voor de politieke partijen op het spel bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober? Vandaag: Open VLD

Het is misschien wel het best bewaarde geheim in de Wetstraat dat Open VLD de tweede grootste partij is op lokaal niveau, terwijl ze nationaal pas de vierde partij is. De Vlaamse liberalen zitten in 136 gemeentebesturen en leveren 70 burgemeesters, blijkt uit cijfers die de VRT verzamelde. Daarmee doet ze minder goed dan CD&V, maar beter dan de N-VA en de sp.a.

Voor Open VLD wordt het daardoor niet alleen een uitdaging om in de centrumsteden Kortrijk en Mechelen de burgemeesterssjerp te behouden en er op dat niveau misschien nog een of twee bij te winnen, het is ook een opdracht de macht te behouden in tal van kleinere steden en gemeenten.

Vier sjerps in centrumsteden

70 burgemeesters Open VLD heeft nu 70 burgemeesters, van wie twee in de centrumsteden Mechelen en Kortrijk.

Bij de aftrap van de campagne schoven de Vlaamse liberalen zelf de doelstelling naar voor om de sjerp in vier van de 13 centrumsteden binnen te halen. Met Bart Somers in Mechelen en Vincent Van Quickenborne in Kortrijk zit Open VLD nu op de helft van die score. Er moeten dus nog twee centrumsteden veroverd worden. De partij kijkt naar Oostende, waar Bart Tommelein sp.a-burgemeester Johan Vande Lanotte uitdaagt, en Gent waar Mathias De Clercq in het gat wil springen dat afscheidnemend burgemeester Daniël Termont (sp.a) nalaat.

Hoe realistisch is die doelstelling? De kans dat Somers het opnieuw in Mechelen haalt, is groot. In de laatste peiling van Het Nieuwsblad haalde zijn kartel met Groen en M+ een absolute meerderheid. De kans is ook reëel dat Van Quickenborne zes jaar langer Kortrijk kan besturen. Al wordt het daar wel veel spannender dan in Mechelen. Alhoewel het tijdperk van Stefaan De Clercq voorbij is, was CD&V in de jongste peiling toch nog groter dan Team burgemeester, de lijst van Van Quickenborne waar liberalen en onafhankelijken op staan. Wat als CD&V aan zet komt, als de huidige coalitie van Open VLD-N-VA-sp.a geen meerderheid meer haalt?

Onze redacteur Pieter Blomme vertelt u wat er op het spel staat voor Open VLD.

Nicolas Bouteca, politicoloog aan de Universiteit Gent en Kortrijkkenner, schat de kansen van de huidige burgemeester hoog in. ‘Van Quickenborne zal de meeste stemmen halen, want hij is de enige kandidaat met nationale bekendheid. In 80 procent van de gevallen wordt de man of vrouw met de meeste stemmen ook burgemeester.’

Maar in Oostende en Gent is de uitdaging veel groter dan in Mechelen en Kortrijk.

In Gent valt af te wachten wat de impact is van de crisis rond de sociale woningen, waardoor de sp.a, Groen en Open VLD in verlegenheid zijn gebracht. De drie partijen hebben bestuurders in de raad van bestuur van WoninGent, de maatschappij die woningen verhuurde die ongeschikt waren verklaard.

Mathias De Clercq en Bart Tommelein

Voor De Clercq wordt het de uitdaging zo veel mogelijk van de 45.000 kiezers die voor Termont hebben gestemd voor zich te winnen. De Clercq heeft zichzelf tot inzet van de verkiezingen gemaakt door aan te kondigen dat hij de lokale politiek verlaat als hij geen burgemeester wordt. De kans bestaat dat hij de meeste voorkeurstemmen haalt. Maar daarmee is hij nog geen burgemeester. Als het kartel sp.a-Groen de grootste blijft, is het aan zet. Het kan dan opnieuw voor Open VLD als partner kiezen, maar met Rudy Coddens en niet De Clercq als burgemeester. Een scenario waarmee De Clercq rekening houdt, is dat Groen zich na de verkiezingen van de sp.a afscheurt waardoor Open VLD de facto de grootste partij wordt en de burgemeester kan leveren.

136 besturen De Vlaamse liberalen zetelen in 136 van de 308 Vlaamse gemeentebesturen.

Ook in Oostende staat Tommelein voor een grote uitdaging. Hij is ervan overtuigd dat de Oostendenaar na 24 jaar socialistisch bestuur verandering wil. Tommelein heeft al laten verstaan dat hij bereid is zijn ministerpost op te geven om burgemeester te worden. Als de Oostendenaar in peilingen gevraagd wordt wie hij de sjerp gunt, levert dat een nek-aan-nekrace tussen hem en Vande Lanotte op. Maar om de grootste partij te worden, is een zeer grote inhaalbeweging nodig. De sp.a heeft nu 15 zetels tegenover zes voor Open VLD. De enige mogelijkheid om burgemeester te worden is dat Open VLD en denN-VA zeer sterk vooruitgaan en samen met CD&V genoeg zetels halen om een Zweedse coalitie te vormen in Oostende.

Als Open VLD er niet in slaagt in Gent of Oostende de burgemeester te leveren, zijn de verkiezingen niet echt geslaagd. Tenzij Jo De Ro het haalt in Vilvoorde of wie weet Mercedes Van Volcem in Brugge.

Gwendolyn Rutten, Maggie De Block en Alexander De Croo

In tweede orde is het uitkijken naar wat de kopstukken doen. Kan Maggie De Block in Merchtem burgemeester worden en Alexander De Croo in Brakel? En slaagt voorzitster Gwendolyn Rutten erin burgemeester van Aarschot te worden, in de wetenschap dat daar aan een coalitie zonder Open VLD wordt getimmerd?

Schermvullende weergave Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten probeert in Aarschot burgemeester te worden, terwijl een coalitie tegen haar in de maak is. ©BELGA

De uitslag van zondag is niet alleen een test voor de kopstukken, maar voor heel de partij. ‘Er wordt zwaar gefocust op de sp.a die het al jaren slecht doet, maar Open VLD doet het niet veel beter’, zegt Bouteca. In de recentste peiling van Het Laatste Nieuws haalt de partij slechts 12,8 procent tegenover 15,7 procent bij de nationale verkiezingen in 2014.

Nieuw profiel voor Open VLD

Volgens Bouteca moet Open VLD ‘op zoek naar een nieuw profiel’. Terwijl de liberalen bekendstonden als de kampioenen van de belastingverlagingen, is dat thema stilaan aan de N-VA gaan kleven. ‘Er is niets liberaler dan een verlaging van de vennootschapsbelasting. Maar het is wel de N-VA die ze gerealiseerd heeft’, zegt Bouteca.

‘Er wordt zwaar gefocust op de sp.a die het al jaren slecht doet, maar Open VLD doet het niet veel beter.’ Nicolas Bouteca politicoloog UGent

In het debat over migratie en de manier van samenleven worstelt Open VLD met zichzelf. Er zijn twee scholen. De eerste is die van Somers die in Mechelen met een diverse populatie geconfronteerd wordt, maar probeert om ze harmonieus te laten samenleven. Tegenover die kosmopolitische benadering staat een strekking die vindt dat de kernboodschap een streng lik-op-stukbeleid tegenover migranten moet zijn.

Alleszins is een duidelijke visie nodig, zodat de partij de strijd kan aangaan met de N-VA en CD&V die nu het samenlevingsdebat beheersen.

Wil Open VLD haar ambitie waarmaken ook op nationaal niveau na de verkiezingen van 2019 de tweede grootste te worden , zal ze meer haar stempel moeten drukken op het debat over de grote maatschappelijke vraagstukken.