Gents kartel: ‘De Clercq burgemeester én CD&V erbij kan niet'

Het Gentse kartel sp.a-Groen zal niet in een coalitie stappen met Mathias De Clercq (Open VLD) als burgemeester én met CD&V aan boord. Dat lieten ze vrijdag verstaan bij het begin van de onderhandelingen.

Bij de start van de onderhandelingen stelde het kartel CD&V voor het blok. ‘Ofwel steunen ze Filip Watteeuw als burgemeester, ofwel moeten ze vertrekken.’ Op die manier probeert Groen de patstelling te doorbreken en te doen kantelen in het voordeel van Watteeuw.

Zowel Watteeuw als Mathias De Clercq eisen het burgemeesterschap op. De Clercq haalde 24.000 voorkeurstemmen waarmee hij zichzelf uitriep tot de grote winnaar van de verkiezingen. Groen, dat binnen het kartel het laken naar zich toetrok, kan echter nog een trofee gebruiken. Door de burgemeester te leveren in Gent zou de partij haar beeld van ‘een groene golf’ kracht bijzetten.

Sleutel bij Mieke Van Hecke

CD&V is mathematisch niet nodig om aan een meerderheid te geraken. Doordat ze zich na de verkiezingen hebben vastgeklonken aan burgemeesterskandidaat De Clercq proberen ze toch een voet tussen de deur te krijgen.

Eerder werd al gefluisterd dat CD&V-boegbeeld Mieke Van Hecke wel eens van kamp zou kunnen wisselen als Groen met een beter aanbod komt dan De Clercq. Zo lijkt ze de sleutel in handen te hebben van wie de sjerp krijgt in de Arteveldestad.

Het eerste ‘gezamenlijk verkennend gesprek’ tussen de vier partijen die onderhandelen over een coalitie is intussen afgelopen. Open VLD-lijsttrekker De Clercq liet weten dat hij en Filip Watteeuw na het weekend verder zullen afspreken in naam van de delegaties.