Louis Tobback: 'De N-VA verliest al veel van haar pluimen'

Theo Francken zit nu in de hoek waar de klappen vallen. Als dat zo verder gaat, mag Bart De Wever er een kruis over maken. Dat voorspelt de Leuvense burgemeester en sp.a-coryfee Louis Tobback.

‘Er staat in Antwerpen veel meer op het spel dan men denkt. Als Bart De Wever geen burgemeester meer kan zijn, is hij weg. En dan kan hij het ook vergeten voor de verkiezingen van mei 2019.’ Nog voor we een vraag hebben kunnen stellen, is Louis Tobback al goed op dreef.

Dat De Wever CD&V maar blijft pijn doen, begrijpt hij niet. ‘Hij blijft maar natrappen, zoals met Arco. Mocht ik in de plaats van CD&V zijn, dan ga ik desnoods samen met de PVDA, maar niet meer met hem. Dan zou ik een anticoalitie maken’.

Met zijn 80 jaar is Louis Tobback de nestor onder de Vlaamse burgemeesters. Na 24 jaar burgemeester van Leuven te zijn geweest, duwt hij nog een keer de sp.a-lijst, maar na 14 oktober stopt hij ermee.

Wat is er veranderd in de 24 jaar dat u burgemeester was?

Louis Tobback: ‘Het is veranderd, en niet in goede zin. Wij krijgen steeds meer te maken met de bemoeienissen van een Vlaamse regering, die te groot is voor het kleine en te klein voor het grote. Ze maakt decreten over het voorzetsel in Jantje met zijn fluitje. Dat is wat ze doet: zich bezighouden met onbenullige dingen.’

‘En er is een nog kwalijkere evolutie. De administraties zijn verzelfstandigd, ministers hebben er niets meer aan te zeggen. Dan krijg je dat in volle verkiezingscampagne in Torhout plots tweehonderd beuken worden gekapt door de administratie Wegen en Verkeer. Ik ben ervan overtuigd dat minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) van niets wist. En als hij had gezegd dat dat niet mocht, hadden ze waarschijnlijk gezegd dat hij de boom in kon.’

Wat maakt van iemand een goede burgemeester?

Tobback: ‘Er is een reusachtig verschil tussen een gemeente met 6.000 inwoners en een grote stad. De zogenaamde burgervader, ik heb daar geen roeping voor. Ik heb nog sociaal dienstbetoon gedaan 40 jaar geleden. Maar ik ontvang niemand thuis. Mijn rol is de administratie hier zo goed mogelijk te doen draaien. Als die goed werkt, wat het geval is, krijg je op je bezoekuur alleen gevallen die van de administratie ongelijk hebben gekregen. Ik doe niet mee aan dat soort dienstbetoon.’

Is de rol van burgemeester geprofessionaliseerd?

Tobback: ‘Er zouden in Vlaanderen nog maar 50 gemeenten mogen overblijven. Waarom zou ik nog gemeenteraadslid worden in een gemeente met 5.000 of zelfs 15.000 inwoners? Je kan in de gemeenteraad het verschil niet maken. Als ik vroeger mensen op de lijst vroeg, nodigde ik hen uit eerst eens naar de gemeenteraad te komen kijken. Ik durf dat niet meer, want dan willen ze niet meer. Ze moeten daar een hele avond zitten - om wat te doen?'

'Het gevolg is dat alle partijen bijna overal last hebben om de lijsten vol te krijgen. Ik had dat voorspeld. Waarom zou ik overal handjes schudden en campagne voeren om dan niets te zeggen te hebben, zelfs als schepen, zonder dat Vlaanderen zich ermee komt bemoeien? Waarom zou ik me daar nog voor engageren?'

Moet een burgemeester in Brussel een voet tussen de deur hebben?

Tobback: ‘De machtige Bart De Wever kan met twee regeringen aan zijn voeten de halte van de bus van hier naar daar verplaatsen. Daar is hij niet voor bevoegd, maar hij kan zijn derde assistent aan Ben Weyts laten vragen dat die bus van hier naar daar gaat, en dat gebeurt dan. Voor de rest rekent hij op Weyts om 6 miljard in Ringland en Oosterweel te steken. Buiten begroting! En voor de wegen in de rest van Vlaanderen is er geen geld meer. Geen enkele minister geeft graag bevoegdheden of budgetten af. Ze mogen dat allemaal houden op voorwaarde dat ze luisteren naar diegenen die hen minister hebben gemaakt. Zo worden we bestuurd.’

Is dat niet van alle tijden?

Tobback: (onverstoord) ‘We leven echt in de voorafspiegeling van de N-VA-staat. We hebben jaren geijverd voor een fietspad in het Heverleebos tussen de Naamsesteenweg en de Waversebaan. Het heeft jaren geduurd om dat erdoor te krijgen. Dat fietspad ligt voor 99,9 procent op het grondgebied van Leuven. De laatste meter ligt in Oud-Heverlee. Maar Weyts is er toch wel in geslaagd dat te gaan inhuldigen met de burgemeester van Oud-Heverlee zonder ons te kennen. Ik heb dat achteraf vernomen. Ik heb het nooit op zo’n kinderachtige manier weten spelen.’

Wat is de inzet van deze verkiezingen?

Tobback: ‘Ik begrijp dat CD&V na de verkiezingen van 2014 niet meer verder durfde te doen met Di Rupo. Maar door mee te gaan met De Wever wist je dat die een overnamebod op CD&V zou doen. ‘Kom bij mij, dan kan ik u dooddoen.’ Daar is hij nu mee bezig. De Wever heeft een goede kans op succes om CD&V uit veel gemeentebesturen te krijgen. Op veel plaatsen zijn er N-VA-bestuurders gekomen. De Wever heeft mensen geplaatst die goede burgemeesters zijn. Die krijg je niet meer weg.’

Louis Tobback: 'Indien mijn partij dat wil, reis ik tot eind mei het land af om deze regeringen te bestrijden.' ©Diego Franssens

‘CD&V is zelf ook niet goed bezig. Kris Peeters is in Antwerpen bezig met een suïcidepoging. Hij is ook geen echte politicus, hij heeft dat niet in zijn bloed. Het is ook duidelijk dat de N-VA de geloofwaardigheid van CD&V wil ondermijnen, met Arco als stormram. In plaats van te beloven dat ze het Arco-probleem ging oplossen, had CD&V beter van in het begin gezegd dat dat niet zou lukken. Als er 800.000 coöperanten zijn, zijn er al gauw 1,6 miljoen mensen betrokken bij dat verlies. Als daarvan 20 procent niet meer voor de partij stemt die hen dat gelapt heeft, gaat CD&V dat voelen. Wat zal dat voor haar betekenen?’

Heeft de N-VA het nu zelf niet moeilijk?

Tobback: ‘Politiek gaat zeer snel. Ook de N-VA is veel van haar pluimen aan het laten. Wat op dit moment aan het gebeuren is, speelt zeker niet meer in het voordeel van De Wever. Hij kan moeilijk blijven volhouden dat het de schuld van de anderen is dat de regering nu een snertfiguur slaat. Na vier jaar kan hij ook nog moeilijk zeggen dat het de schuld van de sossen is. Het volstaat dat iemand het Twitter-palmares van Theo Francken in een bloemlezing publiceert.’

‘Wat Francken nu overkomt... De koning is nog niet gevallen, maar de koningin is toch zwaar aan het waggelen. Hij is zijn geloofwaardigheid kwijt en wat nog erger is, hij is de steun van Het Laatste Nieuws kwijt. Dat gaat hier niet stoppen. Ze zijn hem aan het nekken. Ik heb genoeg ervaring in de politiek om te weten wanneer de gieren naar beneden cirkelen. Ze hebben hem gemaakt en nu gaan ze hem kraken. Als dat doorgaat, kan De Wever er een kruis over maken.’

Toch eigenaardig hoe centrumrechts helemaal ontspoord is.

Tobback: ‘Ik heb één ding onthouden van wijlen Wilfried Martens. Als je niet aan één zeel trekt, verliest iedereen. Dat was 24 november, Zwarte Zondag. Hoe ze nu bezig zijn, verliezen ze allemaal. Heel de politiek trouwens. Het aantal blancostemmen gaat alleen maar toenemen.’

Uw partij is ook niet goed bezig. Uw voorzitter heeft zelfs gezegd dat hij ermee stopt als hij de verkiezingen verliest.

Tobback: ‘Dat was een bijzonder ongelukkige uitspraak. Ze geeft de indruk dat hij gaat verliezen. Men heeft het ook onmiddellijk zo geïnterpreteerd. Maar waarom moet ik ervan uitgaan dat ik ga verliezen in Leuven? Waarom moet Gent daarvan uitgaan? Ik zie dat echt niet gebeuren.’

Gaan de groenen de sp.a ter linkerzijde niet onttronen?

Tobback: ‘Het is duidelijk dat wij het enige solide linkse alternatief zijn, zelfs al hebben we een dipje en zijn we een beetje uit form. Als De Wever niet aan een rechtse meerderheid raakt, zal hij niet bij ons komen zoeken. Dan kijkt hij naar Groen. Ik heb tot op heden de groenen noch in Antwerpen noch in Leuven horen zeggen dat ze in geen geval met de N-VA in zee willen gaan. Ik nodig ze uit om klaarheid te scheppen. Dan weet de progressieve kiezer ten minste voor wie hij moet kiezen. De groenen roepen langs alle kanten dat ze erbij willen zijn. Dan is de vanzelfsprekende vraag: tot elke prijs? In die zin staat de sp.a er nog niet zo slecht voor.’

Straks gaat u op pensioen. Wat gaat u doen? Vissen?

Tobback: ‘Als mijn partij dat wil, reis ik tot eind mei volgend jaar het hele land af om deze regeringen te bestrijden. Dit zijn geen conservatieven meer, ze hebben het reactionaire en bovendien het slonzige stadium bereikt.’

Nog een laatste keer oppositie voeren, van Opglabbeek tot Knokke?

Tobback: ‘In Knokke kan ik niet veel gaan doen. Van Opglabbeek tot ik-weet-niet-waar. Iedere avond van de week. De vraag is of ze daar in de partij allemaal gelukkig mee zullen zijn.’