PVDA bestuurt niet mee in Molenbeek

De extreemlinkse PVDA trekt zich terug uit de coalitieonderhandelingen in het Brusselse Sint-Jans-Molenbeek. 'Het vertrouwen is er niet', zegt lokaal PVDA-voorzitter Dirk De Block.

Vooral de voorstellen van de PVDA rond goed bestuur strooiden roet in het eten, zegt De Block. De PVDA legde onder meer een voorstel op tafel om het loon van de burgemeester en de schepenen te verlagen, maar daar had Moureaux geen oren naar, zegt De Block. 'We kregen daar geen serieus antwoord op. Integendeel: ik kreeg het etiket 'populist' opgeplakt. Dit alles toont aan dat de opening naar de PVDA nep is. Het vertrouwen is er gewoon niet.'