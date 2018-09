Pieter De Crem stopt als staatssecretaris bij herverkiezing in Aalter

Waarnemend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) stopt als staatssecretaris van Buitenlandse Handel indien hij herverkozen wordt in Aalter. Dat heeft hij gezegd op een verkiezingsdebat. De Crem, die in een kartel met N-VA bijna 65 procent van de stemmen - en een ruime absolute meerderheid - haalde bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen in Aalter, wil zijn ambt na de komende gemeenteraadsverkiezingen opnemen.