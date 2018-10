Tien cruciale vragen over de gemeenteraadsverkiezingen

Zondag kiezen de inwoners van 581 Belgische gemeenten hun nieuwe gemeendteraad. In tien vragen vat De Tijd samen wat op het spel staat bij de stembusgang.

1 Wie wordt de Vlaamse volkspartij?

Decennialang waren gemeenteraadsverkiezingen simpel: de CVP, zoals de CD&V toen heette, werd afgetekend de grootste partij. Sinds 1976 brokkelt die lokale machtsbasis af. In grote steden als Gent en Antwerpen spelen de christendemocraten al jaren geen rol meer. Op het platteland blijft de partij alomtegenwoordig. CD&V bestuurt mee in 217 van de 308 Vlaamse gemeenten en levert 137 burgemeesters.

Door de opkomst van de N-VA staat de landelijke hegemonie van CD&V evenwel onder druk. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 scoorden de Vlaams-nationalisten verrassend goed. De N-VA zit in 114 besturen en levert 47 burgemeesters. De bedoeling is zondag fors beter te doen en CD&V van de troon te stoten als Vlaamse volkspartij, wat de christendemocraten niet willen laten gebeuren.

De kans lijkt klein dat de N-VA in haar doel slaagt. Bij lokale verkiezingen spelen lokale tradities en burgemeesters die goed besturen, worden daar vaak electoraal voor beloond. Het is wel uitkijken naar hoe klein de kloof tussen CD&V en de N-VA wordt.

2 Krijgen we een groene zondag?

Groen-voorzitster Meyrem Almaci droomt van een groene zondag. Haar partij rekent erop dat ze, nu groene thema’s als schone lucht meer dan ooit op de agenda staan, eindelijk de grote doorbraak kan forceren. Daarbij is vooral Antwerpen belangrijk. Slaagt lijsttrekker Wouter Van Besien erin burgemeester Bart De Wever uit ’t Schoon Verdiep te jagen? Groen is er volgens de peilingen de tweede partij, ruim achter de N-VA, en wil een coalitie zonder de Vlaams-nationalisten op de been brengen.

Schermvullende weergave Meyrem Almaci, voorzitster van Groen, hoopt op een groene zondag. ©BELGA

Ook voor de andere grote steden heeft Groen de lat hoog gelegd. De partij bestuurt mee in Gent en Mechelen, maar Almaci zou er graag in twee op de drie centrumsteden bij zijn. Toch loopt niet alles volgens plan: de kritiek op de erbarmelijke toestand van de sociale woningen in Gent en de schabouwelijke reactie van kopstuk Elke Decruynaere deden de partij pijn. De vraag is of Groen de hoge verwachtingen kan inlossen. In het verleden deed de partij het vaker goed in de peilingen, maar kon ze het op de verkiezingsdag niet waarmaken.

3 Verliest de sp.a haar laatste bastions?

Met Gent, Leuven, Brugge en Oostende levert de sp.a de burgemeester in vier van de dertien Vlaamse centrumsteden. Het zijn de rode bastions in een Vlaanderen waar de socialisten het almaar moeilijker hebben. Maar in alle vier steden dreigt de sp.a de sjerp te verliezen. In Gent en Leuven moet de partij het vertrek van de burgemeesters Daniël Termont en Louis Tobback opvangen, in Brugge krijgt burgemeester Renaat Landuyt zware klappen in de peilingen en in Oostende heeft burgemeester Johan Vande Lanotte met Bart Tommelein een serieuze uitdager.

Voor de sp.a waren het moeilijke jaren. In Hasselt verloor Hilde Claes de sjerp na een dubieuze toekenning van een aanbesteding, er waren de interne twisten in de voormalige rode burcht Antwerpen en het debacle rond eerst-wel-en-dan-niet-lijsttrekker Tom Meeuws. In Gent deed de heisa rond de intercommunale Publifin en het daaropvolgende vertrek van lijsttrekker Tom Balthazar de socialisten pijn.

Als de sp.a zondag slecht scoort, kan dat ook gevolgen hebben voor de partijtop. Voorzitter John Crombez gaf in een interview aan dat als het echt niet goed is, hij zijn conclusies zou trekken. Zo kan de sp.a maandag een partij zonder bastions en zonder voorzitter zijn.

4 Staat het Vlaams Belang weer op?

Door stemmen die naar de N-VA gingen terug te winnen, kan Vlaams Belang de partij van De Wever pijn doen.

Het terugdringen van het Vlaams Belang noemde N-VA-voorzitter Bart De Wever ooit een van zijn grootste verwezenlijkingen. De extreemrechtse partij, die bij de Vlaamse verkiezingen in 2004 nog een op de vier Vlamingen kon verleiden, leek de jongste jaren op sterven na dood. In Antwerpen, zijn politieke wingewest, haalde het Belang bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 maar een schamele 10 procent. Bij de Vlaamse en federale verkiezingen van 2014 sprong de partij zelfs maar nipt over de kiesdrempel van 5 procent.

Door de vluchtelingencrisis heeft extreemrechts evenwel overal in Europa de wind in de zeilen gekregen - in Italië en Oostenrijk bestuurt het zelfs mee. De vraag is of het Vlaams Belang, dat geen ambitie heeft om te besturen, kan meesurfen op die bruine golf. De peilingen geven aan van wel: bij federale verkiezingen zou de partij opnieuw 10 procent halen. Het zijn stemmen die bij de vorige verkiezing naar de N-VA gingen. Het Vlaams Belang kan de partij van De Wever dus pijn doen.

Bij gemeenteraadsverkiezingen kon het Belang - op Antwerpen na - in het verleden weinig potten breken. Het is daarom in eerste instantie uitkijken naar het resultaat van lijsttrekker Filip Dewinter in de havenstad. Volgens de peilingen zou hij er niet in slagen zijn resultaat van 2012 te verbeteren, wat dan weer een zwakke prestatie zou zijn.

5 Haalt Open VLD Gent en Oostende binnen?

Met Vincent Van Quickenborne in Kortrijk en Bart Somers in Mechelen levert Open VLD twee populaire burgemeesters in de centrumsteden. De liberalen hebben als ambitie in twee andere centrumsteden, Gent en Oostende, de sjerp te pakken. Daarvoor kijken ze naar Mathias De Clercq en Bart Tommelein.

Schermvullende weergave In Oosteende neemt Bart Tommelein (links) het op tegen Johan Vande Lanotte (rechts). ©Karoly Effenberger

De vraag is hoe realistisch dat doel is. De Clercq moet in Gent opboksen tegen het roodgroene kartel, dat in de peilingen veel groter is. De Clercq rekent op een stevig resultaat van zichzelf, de N-VA en CD&V, maar zeker die laatste partij staat niet te springen om met hem in zee te gaan.

Tommelein moet dan weer burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) zien te verslaan, wiens Stadslijst van haar pluimen laat maar nog op kop ligt. Open VLD zou pas de derde partij worden, maar de N-VA - in de peilingen de tweede partij - zou Tommelein aan de sjerp willen helpen.

De focus die de partij zelf legt op de steden doet bijna vergeten dat Open VLD op lokaal vlak vrij sterk staat. De partij zit in 136 gemeentebesturen en levert 70 burgemeesters, waarmee ze beter doet dan de N-VA. Het valt te betwijfelen of de liberalen even goed kunnen doen als in 2012, want de partij slabakt. In de nationale peilingen blijft ze steken op 12 procent.

6 Kan de PVDA zichzelf op de kaart zetten?

Verkiezing na verkiezing probeert de uiterst linkse - zelf spreken ze liever van consequent linkse - PVDA zichzelf op de kaart te zetten. Vooralsnog lukte dat alleen in Antwerpen, Genk en Zelzate, waar de partij een aantal zetels heeft in de gemeenteraad. Voorzitter Peter Mertens hoopt dat zijn partij zondag ook doorbreekt in andere centrumsteden en zelfs tot in de Kempen.

In de afgelopen campagne kon Mertens een paar keer stevig zijn voet tussen de deur steken. Hij droomt ervan onmisbaar te zijn om in Antwerpen met Groen, de sp.a en eventueel CD&V een links bestuur aan de macht te brengen. Het Borgerhoutse model, noemt hij dat. In het Antwerpse district Borgerhout besturen de sp.a, Groen en de PVDA al samen.

Voor de PVDA zijn de gemeenteraadsverkiezingen een opstap naar de Vlaamse en federale verkiezingen van 2019. De partij hoopt een stevige uitslag zondag te gebruiken om op zijn minst in de provincie Antwerpen over de kiesdrempel van 5 procent te springen. Bij de verkiezingen van 2014 is dat net niet gelukt, terwijl de Franstalige zusterpartij PTB wel in de Kamer geraakte.

7 Beleeft Kris Peeters zijn Waterloo?

Zelden heeft de verhuizing van een politicus zo veel teweeggebracht als die van CD&V-boegbeeld en vicepremier Kris Peeters van Puurs naar Antwerpen. Op vraag van zijn partij verhuisde de minister van Werk naar ’t stad om er de CD&V-afdeling uit het slop te trekken en burgemeester Bart De Wever (N-VA) uit te dagen.

Sommige CD&V’ers kunnen een eventueel slecht resultaat weleens gebruiken om met Kris Peeters af te rekenen.

De Wever beschouwt de verhuizing als een persoonlijke aanval. Het zit hem hoog dat CD&V, waarmee hij de voorbije zes jaar heeft bestuurd, zijn beleid aanvalt. Tot grotere ergernis van Peeters zet De Wever hem weg als een ‘transmigrant’, ‘een passant’ of ‘iemand die in Antwerpen iets huurt en in Puurs een buitenverblijf heeft’.

CD&V was helemaal weggezakt in Antwerpen. Met de 5 à 7 procent die de peilingen de partij geven, is van een wederopstanding nauwelijks sprake. Een reeks blunders, van het op de lijst plaatsen van een ultraorthodoxe jood die vrouwen geen hand wil geven tot uitspraken als ‘met 5 procent kan ik ook burgemeester worden’, heeft Peeters niet geholpen.

Sommige partijgenoeten zien Kris Peeters liever vertrekken en kunnen een eventueel slecht resultaat weleens gebruiken om met hem af te rekenen. Op de vraag of Antwerpen zijn Waterloo wordt, antwoordde Peeters in een interview met De Tijd laconiek. ‘Napoleon had bijna gewonnen hé .’

8 Implodeert de PS in Wallonië en Brussel?

Schandalen zoals de zelfverrijking van lokale mandatarissen bij de Waalse intercommunale Publifin en van partijtoppers als de toenmalige burgemeester Yvan Mayeur bij de Brusselse armoedevereniging Samusocial deden de ooit almachtige PS daveren op haar grondvesten. De partij, die zeker in Wallonië vlot boven 30 procent geraakte, was de voorbije twee jaar in vrije val in de peilingen. De extreemlinkse PTB leek de PS te bedreigen in de strijd voor de grootste linkse partij.

PS-voorzitter Elio Di Rupo voerde een operatie schone handen door en probeerde met een inhoudelijke vernieuwing de neergang te stoppen. Dat is ook gelukt, al stabiliseert de PS op een voor haar doen laag niveau. In Wallonië is ze met 25 procent nog altijd de grootste partij, in Brussel met 15 procent maar de derde.

Zondagavond moet blijken hoeveel pluimen de partij verliest. Blijft de schade beperkt, dan kan Di Rupo aanblijven als voorzitter en trekt hij wellicht als kandidaat-premier naar de verkiezingen van 2019. Krijgt de PS slaag, dan lijkt de carrière van Di Rupo afgelopen en dreigt een interne machtsstrijd los te barsten.

9 Wat is de impact op de verkiezingen van 2019?

De kans bestaat dat de verliezers zich op nationaal vlak harder opstellen en het verdere regeringswerk bemoeilijken.

Hoewel veel kiezers zich bij lokale verkiezingen laten leiden door lokale thema’s, is de impact van de gemeenteraadsverkiezingen op de nationale politiek ontzettend groot. In eerste instantie wordt naar Antwerpen gekeken: ‘De kans is redelijk groot dat hier de Vlaamse coalitie voor 2019 wordt gesmeed en dan valt de dominosteen op federaal niveau verder’, stelde burgemeester Bart De Wever (N-VA) vorig weekend in De Tijd.

De gemeenteraadsverkiezingen hebben niet alleen een impact op de Vlaamse en federale verkiezingen in mei volgend jaar, ze zullen ook een invloed hebben op de werking van de Vlaamse en de federale regering. Al is het maar omdat enkele ministers, zoals Steven Vandeput (N-VA) of Marie Christine Marghem (MR), burgemeester willen worden in hun gemeente en mogelijk van het toneel verdwijnen.

De kans bestaat ook dat de verliezers van de gemeenteraadsverkiezingen zich op nationaal vlak harder opstellen en het verdere regeringswerk bemoeilijken. Zo maakte De Wever duidelijk dat als hij gewipt wordt in Antwerpen, het ‘minder smooth’ zal gaan in Brussel. Voor premier Charles Michel (MR) wordt het dan nog moeilijker hangende dossiers zoals de arbeidsdeal definitief af te kloppen.

10 Wie verrast bij de verkiezingen?

Het cliché wil dat elke verkiezing haar verrassing heeft. En dat is zeker het geval bij gemeenteraadsverkiezingen, waarbij de foutenmarges van voorafgaandelijke peilingen groot zijn. Zo verwachtte in 2012 iedereen in Antwerpen een nek-aan-nekrace tussen uittredend burgemeester Patrick Janssens (sp.a) en zijn uitdager Bart De Wever, maar die tweede won met straatlengtes voorsprong.

Nog vaker volgt de verrassing bij de coalitievorming. Zes jaar geleden was dat het geval door de move van Vincent Van Quickenborne (Open VLD), die in Kortrijk de veel beter scorende burgemeester Stefaan De Clerck (CD&V) nog op de avond van de verkiezingen buitenspel zette.