Tommelein incontournabel in Oostende

Na CD&V, klikt ook de N-VA zich vast aan Open VLD in Oostende. Daardoor is een coalitie zonder Bart Tommelein (Open VLD) niet mogelijk.

De vorming van een coalitie zit muurvast in Oostende. Tommelein wil een vierpartijencoalitie op de been brengen van Open VLD, CD&V, Groen en de N-VA. Maar dat wil Groen niet. Wouter De Vriendt van Groen wil een paars-groene coalitie, omdat hij naar eigen zeggen het programma van Groen niet kan realiseren met de N-VA.

Om sterker te staan in de onderhandelingen klikte CD&V zich gisteren vast aan Tommelein. Vandaag doet de N-VA hetzelfde. Open VLD, CD&V en de N-VA hebben onvoldoende zetels om een coalitie te vormen. Maar door hun lot aan elkaar te verbinden wordt de druk op Groen opgevoerd. Tegelijk kan Groen heel veel binnenhalen vanuit die positie. Misschien zelfs de sjerp? 'Zolang er geen definitief akkoord is, is alles mogelijk', luidt het in groene kringen.

Door CD&V en de N-VA aan hem te binden is er geen enkele coalitie in Oostende mogelijk zonder Tommelein. Daarvoor was het in principe nog mogelijk dat de sp.a, Groen en de N-VA een coalitie zouden vormen. Maar dat is nu uitgesloten.

Intussen treedt ook John Crombez op de voorgrond. De sp.a-voorzitter zegt bereid te zijn 'de rust te doen terugkeren' in de gesprekken. Mocht Tommelein mislukken, is hij bereid het heft in handen te nemen.