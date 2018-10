Van Quickenborne verder met sp.a en N-VA in Kortrijk

In Kortrijk heeft Vincent Van Quickenborne (Open VLD) een akkoord om zijn huidige coalitie met sp.a en N-VA verder te zetten.

Het duurde langer dan gedacht, maar na zijn riante verkiezingsoverwinning heeft Open VLD-burgemeester Vincent Van Quickenborne een akkoord om met dezelfde ploeg verder te doen. 'Never change a winning team', klinkt het.

Met zijn Team Burgemeester haalde Van Quickenborne zondag 15 van de 41 zetels binnen in Kortrijk, waardoor hij ongenaakbaar de burgemeestersjerp kon claimen. In principe had hij aan de zes zetels van sp.a genoeg om een nipte meerderheid te vormen, maar met de vier zetels van N-VA bij is er wat meer marge.

'Ik heb alle partijen gezien, maar er zijn drie partijen die een programma hebben die het meest uitgebreid is en ambitie toont. Het is een keuze voor Kortrijk, niet tegen iets of iemand', aldus Van Quickenborne op een persconferentie.

Koppeling aan Gent en Oostende?

Omdat N-VA in Kortrijk drie zetels verloor ten opzichte van 2012, was er even sprake van dat de Vlaams-nationalisten uit de coalitie zouden verdwijnen. Groen haalde vier zetels binnen, waardoor ook een paars-groene coalitie tot de mogelijkheden behoorde.

Eerder op de dag circuleerden geruchten dat de coalitievorming op zich liet wachten omdat die in Kortrijk aan die van Gent en Oostende gekoppeld zou zijn. Groen zou dan mogen toetreden tot het Kortrijkse bestuur in ruil voor toegevingen in Gent en Oostende.

Volgens Van Quickenborne was er nooit sprake van een dergelijke koppeling. Dat het even duurde had ermee te maken dat Van Quickenborne bij zijn tweede burgemeesterstermijn onmiddellijk een inhoudelijk tienpuntenplan voor Kortrijk wilde voorleggen.