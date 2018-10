Vlaams Belang hoopt op terugkeer verloren schapen

De inzet. Wat staat er voor de politieke partijen op het spel bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober? Vandaag: Vlaams Belang

Het Vlaams Belang zet alles op alles om de stemmen die de partij aan de N-VA is verloren terug te halen. Daarbij grijpt het terug naar het bekende recept van ‘eigen volk eerst’, dat anno 2018 in een nieuw jasje is gestoken: ‘Eerst onze mensen’.

Na Geert Wilders en de Griekse Gouden Dageraad heeft het Vlaams Belang op het Europese toneel een nieuwe ‘gids’ gevonden. Op een verkiezingsmeeting sprak de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini het Vlaams Belang in een videoboodschap toe. ‘We worden ervan beschuldigd lelijkerds te zijn, racisten, fascisten, egoïsten, populisten, maar we verdedigen de veiligheid van onze kinderen.’ Met die woorden stak de extreemrechtse Italiaan de vrienden van het Vlaams Belang een hart onder de riem.

Onze redacteur Wim Van De Velden schetst de inzet voor het Vlaams Belang.





De strijd van Salvini tegen ‘immigratie, islamitisch extremisme, anti-drugs, anti-maffia’, zoals hij het zelf opsomt, is de strijd van het Vlaams Belang. Het is surfen op een golf die over heel Europa lijkt te rollen. Salvini zei ook te hopen dat er straks geschiedenis wordt geschreven. ‘De komende maanden kunnen misschien de geschiedenis van Vlaanderen, België, Italië en Europa veranderen. De Europese verkiezingen zullen de volkeren centraal plaatsen, het recht op veiligheid, op werk, op leven, op gezondheid, de bescherming van talen, identiteiten en tradities’, aldus Salvini.

De vraag is of het Vlaams Belang zijn wagentje kan aanhaken en opnieuw vaste grond onder de voeten krijgt. De partij was rond de eeuwwisseling nog de leidende extreemrechtse formatie in Europa, maar aan die gestage opmars van bijna een kwarteeuw kwam een einde in Antwerpen. Het was een keerpunt toen Dewinter & co in 2006 met 33,5 procent een overwinningsnederlaag leden, tegenover toenmalig burgemeester Patrick Janssens die nipt zegevierde. De val was ingezet en ging heel hard. In 2012 klokte het Vlaams Belang in Antwerpen af op een schamele 10,2 procent.

De vernieuwingsoperatie was weinig geloofwaardig. Filip Dewinter weigerde een stap terug te zetten, waardoor zijn schaduw over de partij bleef hangen.

In de Vlaamse verkiezingen van 2014 raakte het Vlaams Belang maar nipt boven de kiesdrempel van 5 procent. Het werd een kwestie van politiek overleven voor het Vlaams Belang en voorkomen dat de partij helemaal door het ijs zou zakken. Toenmalig partijleider Gerolf Annemans gaf de stok door aan een jongere generatie, die onder leiding van Tom Van Grieken aan de heropstanding moest werken.

Dat was niet makkelijk, al was het maar omdat de vernieuwingsoperatie weinig geloofwaardig was. Dewinter weigerde een stap terug te zetten, waardoor zijn schaduw over de partij bleef hangen. Niet Tom Van Grieken, maar Filip Dewinter is nog altijd de nummer één in Antwerpen, waar hij ook de lijst trekt.

Ondertussen is er op de rechterzijde zware concurrentie gekomen van Bart De Wever en zijn partij, die het hele Vlaams Belang leegzogen. De N-VA verbrak het politieke monopolie dat het Vlaams Belang jarenlang had over migratie, wat electoraal meer dan ooit goud is. De hoop van Annemans was dat de N-VA zich als beleidspartij zou compromitteren, waardoor opnieuw ademruimte voor het Vlaams Belang zou ontstaan. Daarom wijst het Vlaams Belang er ook steevast op dat de strijd van Jan Jambon en Theo Francken tegen illegalen en migranten weinig of niets oplevert.

Mensen zijn de loze beloften en de illegale migratie kotsbeu. Hou vol, we komen eraan. Samen gaan we door dat cordon breken en ons land terugnemen. Tom Van Grieken voorzitter Vlaams Belang

Op de verkiezingsmeeting zette zowel Dewinter als Van Grieken in de verf dat het beleid van Francken niet verschilt van dat van zijn voorganger Maggie De Block. ‘Meer zelfs, als oppositielid zou Francken brandhout gemaakt hebben van het beleid dat hij vandaag als staatssecretaris voert’, zei Van Grieken. Volgens hem heeft de N-VA van asiel en migratie ook nooit een breekpunt gemaakt. ‘Wellicht was het motto: deelnemen is belangrijker dan winnen. Of om het iets prozaïscher uit te drukken: postjes zijn belangrijker dan principes’, aldus Van Grieken.

De strategie van het Vlaams Belang is om de N-VA in diskrediet te brengen, in de hoop overgelopen kiezers terug te halen. ‘Mensen zijn de loze beloften en de illegale migratie kotsbeu. Hou vol, we komen eraan. Samen gaan we door dat cordon breken en ons land terugnemen’, was de boodschap van Van Grieken op de verkiezingsmeeting, die ook weer snel zijn weg vond naar Facebook waar het Vlaams Belang gretig gebruik van maakt om mensen te bereiken.

Volgens de opiniepeilingen lijkt dat slechts in beperkte mate te gaan lukken. In Gent, Leuven, Oostende, Hasselt en Brugge staat de partij op lichte winst. In Mechelen zou het Vlaams Belang wel wat terugvallen. In Antwerpen lijkt de partij ook niet veel beter te zullen doen dan in 2012.

De vraag is of kiezers zullen terugkeren naar de stal die ze de voorbije jaren hebben verlaten. De recepten van het Vlaams Belang - een totale migratiestop - zijn onveranderd gebleven, de haalbaarheid ervan ook. En de hernieuwde pogingen om uit het politieke isolement te geraken en door het cordon sanitaire te breken blijven vooralsnog zonder succes. De Wever houdt die deur helemaal gesloten. Hij maakt geregeld duidelijk dat een stem voor het Vlaams Belang een verloren stem is. Meer nog, dat een stem op het Vlaams Belang vooral links goed uitkomt. Het is dus maar de vraag of de kiezer die ontgoocheld is in de N-VA alsnog terugkeert naar het Vlaams Belang.

Morgen: de inzet voor de linkerzijde. Wat staat op het spel voor Groen, de sp.a en de PVDA?