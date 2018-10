Watteeuw versus De Clercq: ‘Er zijn diepe wonden geslagen'

De strijd om de sjerp. Wie worden de nieuwe sterke mannen en vrouwen in de centrumsteden? De Tijd legt de kandidaat-burgemeesters op de rooster. Vandaag: Mathias De Clercq (Open VLD) en Filip Watteeuw (Groen) in Gent.

Het zit goed scheef in Gent tussen Open VLD en het kartel sp.a-Groen. De drie partijen bestuurden de voorbije zes jaar samen. Maar de liefde is over. Dat de Open VLD’er Mathias De Clercq zich opwerpt als de opvolger van sp.a-burgemeester Daniël Termont is niet in goede aarde gevallen bij sp.a en Groen. ‘Door telkens op zijn coalitiepartners in te hakken, zet Mathias ons ongelooflijk palmares en de progressieve samenwerking in Gent op de helling. Dat slaat diepe wonden’, zegt Filip Watteeuw. ‘Wees eerlijk, jullie willen liever met CD&V in zee dan met Open VLD’, bijt Mathias De Clercq terug.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Zowel het kartel als Open VLD kwam afgelopen week onder vuur te liggen na een reportage van de VRT waaruit de lamentabele toestand van de sociale woningen in Gent bleek. Gezinnen met kinderen wonen in huizen met schimmel op de muren en rottende steunbalken. Enkele woningen van de huisvestingsmaatschappij WoninGent zijn onbewoonbaar verklaard, maar worden toch verhuurd. Het nieuws zette de Gentse coalitie onder druk, want de raad van bestuur is bevolkt met sp.a’ers, groenen en Open VLD’ers. Het is al enkele dagen damage control.

Beiden zijn het erover eens dat het om schrijnende beelden gaat en dat niemand in zulke huizen zou mogen wonen. Om dat in de toekomst te vermijden hebben ze elk een eigen recept. Het kartel wil 90 miljoen euro investeren in sociale woningen en een nieuw financieringsmodel. ‘De ambitie moet hoger liggen. Er moeten absoluut kwalitatieve sociale woningen bijkomen’, zegt Watteeuw.

Open VLD wil een nieuw financieringssysteem voor sociale woningen. ‘Het probleem is dat WoninGent het financieel moeilijk heeft. Het heeft te weinig inkomsten om de renteloze leningen die het krijgt van de Vlaamse overheid af te lossen. Daarom zijn we voorstander van een totaal ander financieringssysteem, waarbij we niet de stenen maar de huurders subsidiëren. Zo kunnen die, via een huurpremie, makkelijker op de private markt of via een sociaal verhuurkantoor een huurwoning vinden.’

Beide partijen worden door de verkrotting van de sociale woningen in verlegenheid gebracht. Maar het zijn andere dingen die ze in deze verkiezingsstrijd tegenover elkaar plaatst: het circulatieplan en de ambities van De Clercq om burgemeester te worden.

Meneer De Clercq, u wilt burgemeester worden. Maar dan moet Open VLD wel fors vooruitgaan. Het kartel sp.a-Groen had bij de vorige verkiezingen 26 zetels, tegenover 9 zetels voor uw partij.

De Clercq: ‘Ik voel dat we vooruit zullen gaan en aan zet kunnen komen. Als schepen (van Haven, Economie en Ondernemen, red.) kan ik een uitstekend rapport voorleggen. Wij hebben in Gent het klimaat gecreëerd waardoor er de afgelopen tien jaar 30.000 jobs bij zijn gekomen, waarvan 16.000 tussen 2012 en 2016. Daarmee presteert Gent het best van heel Vlaanderen. In tien jaar tijd zijn er netto 5.400 ondernemingen bij gekomen, waarmee we ruim boven het Vlaamse gemiddelde zitten. En dit jaar komen er 3.000 starters bij, terwijl dat er twaalf jaar geleden, toen ik begon als schepen, gemiddeld 2.000 per jaar waren.’

Het rapport van uw gemeente Wat moet u weten over uw gemeente voor u stemt? Bekijk en vergelijk uw gemeente op tijd.be/uwgemeente.

Watteeuw: (lachend) ‘We gaan er hier toch geen speech van maken?’

De Clercq: (onverstoorbaar) ‘En het aantal faillissementen was in het eerste halfjaar het laagst van de afgelopen tien jaar.’

Watteeuw: ‘We kunnen samen inderdaad een mooi palmares voorleggen. Door het circulatieplan is de luchtkwaliteit fors verbeterd, zijn er 12 procent minder ongevallen met letsels, 25 procent meer fietsers en 10 procent meer gebruikers van het openbaar vervoer.’

‘Het circulatieplan heeft niet alleen geleid tot een betere leefkwaliteit, maar is ook een goede zaak voor de economie. Een bedrijf dat niet innoveert, valt stil. Dat geldt ook voor steden. Je moet als stad innoveren, ook op het vlak van mobiliteit. We zorgen ervoor dat Gent niet stilvalt. Als je ziet dat Brussel duizenden jobs verliest, heeft dat met een gebrek aan innovatie te maken.’

‘We mogen evenwel niet zelfgenoegzaam zijn. Want op het vlak van mobiliteit zijn we kwetsbaar. We moeten opletten dat we niet in dezelfde situatie terechtkomen als Antwerpen en Brussel, de filehoofdsteden van België.’

U waarschuwt voor zelfgenoegzaamheid. Dat verwijt de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka deze coalitie. Het stadsbestuur ziet de Gentse ondernemers niet meer staan, luidt het.

Watteeuw: ‘Ik begrijp dat verwijt niet. Zeker niet als je weet dat er in Gent in vier jaar tijd ruim 16.000 jobs bij zijn gekomen.’

Dat gaat over de periode 2012-2016. Het circulatieplan kwam er pas in 2017. En het zet kwaad bloed bij handelaars.

Watteeuw: ‘Er zijn handelaars die het echt gevoeld hebben, dat geef ik grif toe. Dat komt doordat de binnenstad een transformatie ondergaat. In 1997 heeft Gent dat ook meegemaakt. Sas Van Rouveroij (toenmalig schepen voor VLD, red.) nam toen een gedurfde beslissing door een groot autoluw winkelwandelgebied in te voeren. Ook dat ging met een transformatie van de detailhandel gepaard.’

De Clercq: ‘Sommige handelaars hebben het bijzonder moeilijk gehad en hebben wel degelijk omzet verloren. Daarom moeten we met hen in dialoog blijven gaan en waar nodig bijsturen. De parkeertarieven zijn al verlaagd en het vergunningenbeleid is versoepeld. Wij willen ook af van de knips (plaatsen waar je met de wagen niet door kunt, red.) aan de Brugse Poort en Rabot. We willen doorgaand verkeer weren uit de woonstraten, maar de handelsassen bereikbaar houden. Een knip is geen doel op zich, het is een middel, maar niet altijd het enige middel.’

wat is het circulatieplan? wat is het circulatieplan? Het circulatieplan is een van de belangrijkste stokpaardjes van het Gentse stadsbestuur. Het werd op 3 april 2017 ingevoerd met de bedoeling doorgaand autoverkeer uit de stad te weren. Gent werd binnen de ring onderverdeeld in taartpunten die van elkaar gescheiden zijn met zogenaamde knips. Auto’s mogen die knips niet voorbij. Als mensen met de wagen naar de andere kant van de stad willen, dan kan dat, maar dan moeten ze via de ring omrijden van de ene taartpunt naar de andere. Voor bussen, taxi’s, vuilniswagens en veiligheidsdiensten geldt een uitzondering. Zij mogen wel door de knips heen rijden.

Watteeuw: ‘Daarmee zeg je eigenlijk dat voor Open VLD gezonde lucht niet zo belangrijk is. Want als je die knips wegneemt, stuur je de auto’s weer massaal de stad in.’

De Clercq: ‘Je maakt er een karikatuur van.’

Watteeuw: ‘Door het circulatieplan te willen aanpassen, bewijst Open VLD dat het niet ambitieus is. Je moet keuzes durven maken. Dat bewijzen de cijfers. Het aantal winkels is in Gent in de periode 2013-2018 minder gedaald dan in de andere centrumsteden. En in tegenstelling tot Antwerpen, waar winkeloppervlakte verdwijnt, komt er in Gent bij.’

Er zijn meer toeristen maar minder klanten, luidt de klacht van de handelaars.

De Clercq: ‘Dat heeft te maken met de communicatie van Groen en de N-VA. Groen heeft te eenzijdig ten voordele van de fietsers gecommuniceerd, waardoor de perceptie is ontstaan dat auto’s niet meer welkom waren.’

Watteeuw: ‘Dat klopt niet.’

De Clercq: ‘Laat me even uitspreken. Ook de doemverhalen van de N-VA over de woestenij die Gent zou worden na de invoering van het circulatieplan hebben Gent en de economie niet gediend.’

Watteeuw: ‘Vroeger winkelden de mensen in de stad omdat het aanbod in hun dorp veel kleiner was. Nu is dat helemaal veranderd. Mensen die in een uithoek van West-Vlaanderen wonen kunnen online kopen wat ze willen. Als stad moet je dus inzetten op de beleving. We hebben in Gent het mooiste historische centrum van Vlaanderen. Als je ervoor zorgt dat de omgeving aangenaam is om in te vertoeven, dan maak je ook het handelsapparaat aantrekkelijk.’

De perceptie over het Gentse circulatieplan was van in het begin dat je Gent niet meer binnen zou raken met de wagen.

Watteeuw: ‘Dat klopt niet. Je kunt nog overal met de auto terecht. Je kunt tot aan het stadhuis rijden als je wilt.’

De Clercq: ‘Dat had je beter wat vroeger gezegd.’

Watteeuw: ‘Ik heb altijd gezegd dat wie met zijn wagen in Gent moet zijn, er zou geraken. We wilden het doorgaand verkeer uit het stadscentrum. Uit berekeningen bleek dat 40 procent van het verkeer dat in de spits in het centrum rondreed doorgaand verkeer was dat eigenlijk de ring moet gebruiken.’

Sinds het circulatieplan zijn er wel meer files op de ring.

Watteeuw: ‘De files zijn veranderd van plaats. Maar als je vandaag de ring volledig rond rijdt, dan doe je er exact even lang over als voor het circulatieplan. Maar er zijn minder files in de binnenstad.’

De Clercq: ‘Dat is te makkelijk. Ook de stadsring moeten we blijven monitoren en we moeten de pijnpunten aanpakken.’

Sommige Gentenaars vrezen dat Gent op Brugge begint te lijken, met alleen restaurants en cafés in het centrum. En alleen maar toeristen.

De Clercq: ‘Als er iets is waar we het roerend over eens zijn, is het dat we geen tweede Brugge willen worden.’

We willen van Gent geen tweede Brugge maken. Mathias De Clercq Kandidaat-burgemeester in Gent

Watteeuw: ‘Ik ben het daar eens mee. Het toerisme legt druk op de stad. In de volgende regeerperiode moeten we een beter evenwicht creëren. Bewoners klagen er terecht over dat er te veel activiteiten zijn. Mensen verdragen veel, maar we moeten opletten dat we niet overdrijven. Ieder weekend is het hier vollen bak.’

Wat de Gentenaars evenzeer bezighoudt, is wie de nieuwe burgemeester van Gent wordt.

Watteeuw: ‘Andere thema’s zijn veel belangrijker. Betaalbaar wonen is tien keer belangrijker dan wie burgemeester wordt. De verkiezingen gaan niet over wie burgemeester wordt, ze gaan over het project voor Gent. De burgemeester is een zeer belangrijke figuur, maar je hoeft geen burgemeester te zijn om te wegen op een beleid. Ik denk dat ik dat bewezen heb.’

Je hoeft geen burgemeester te worden om te wegen op het beleid. Ik denk dat ik dat bewezen heb. Filip Watteeuw Schepen in Gent voor Groen

De Clercq: ‘Uiteraard gaat het over het project voor Gent, maar de smoel van de burgemeester is wel een fundamentele kwestie. De kernvraag is wie de boel bijeen kan houden en met iedereen door een deur kan. Als kandidaat-burgemeester wil ik kijken naar wat de 260.000 Gentenaars verbindt in plaats van wat hen scheidt.’

‘Termont had na zes jaar bestuur 45.000 stemmen. Dat zijn niet allemaal socialisten, dat zijn mensen van alle gezindten die voor de figuur Termont hebben gestemd. Gentenaars vinden het wel degelijk belangrijk wie burgemeester wordt. Gent staat op een kantelpunt. Verglijden we naar een eenzijdig links of een eenzijdig rechts verhaal? Ik pas voor beide.’

Watteeuw: (zichtbaar geërgerd) ‘Ik hoor Mathias zeggen dat een burgemeester iemand is die de boel bijeen kan houden en dus niet iemand die altijd de eerste viool wil spelen en zichzelf naar voren schuift. Mathias heeft de mond vol over verbinden, maar er is niemand die de andere partijen zo veel geschoffeerd heeft als Mathias. De N-VA noemt hij chagrijnig en verwijt hij nationalistische prietpraat, de sp.a is het schoothondje van Groen, Groen noemt hij star, Vlaams Belang zijn fascisten en de PVDA zijn onhandelbare extremisten.’

‘Als stadsbestuur hebben we een zeer mooi palmares op het vlak van jobcreatie, economie, luchtkwaliteit en mobiliteit. Ineens is dat blijkbaar allemaal niet meer goed genoeg, vanwege de persoonlijke ambitie van één iemand: Mathias.’

De Clercq: ‘Het is toch normaal dat je wijst op de verschillen tussen de partijen. Anders konden we evengoed met zijn allen in een kartel stappen. Het is belangrijk dat de kiezer weet dat als hij op Groen stemt, hij eigenlijk op de socialisten stemt, en dat wie op de socialisten stemt de groenen er gratis bij krijgt.’

Neigt ook Groen - zoals de sp.a - eerder naar CD&V dan naar Open VLD om een coalitie te sluiten?

Watteeuw: ‘Ik sluit niemand uit. Maar de eerste aanval is er gekomen van Mathias op de nieuwjaarsreceptie van Open VLD. Groen werd daarbij weggezet als dogmatisch, waarbij onrechtstreeks maar heel duidelijk naar mij werd verwezen. Zo is Mathias het debat beginnen te kleuren: niet inhoudelijk, maar met etiketten als ‘dogmatisch’, ‘chagrijnig’ en ‘prietpraat’. Door telkens op zijn coalitiepartners in te hakken zet Mathias ons ongelooflijke palmares en de progressieve samenwerking in Gent op de helling. Dat slaat diepe wonden.’

De Clercq: ‘Niet ik, maar Daniël Termont heeft de debatten geopend door te zeggen dat hij liever met Mieke Van Hecke (de lijsttrekster van CD&V, red.) in zee wilde dan met mij. Liever Mieke dan Mathias, zei hij. En dat na twaalf jaar goede samenwerking. Vervolgens zei Elke Decruynaere (schepen voor Groen, red.) dat ik met het kartel geen burgemeester kon worden. Dat is a priori een figuur uitsluiten als burgemeester. Mag de Gentenaar zich eerst nog uitspreken bij de verkiezingen? Straks krijgen we nog een coalitie van Groen, rood en de communistische PVDA. Dan verhuis ik.’

Sluit Groen een coalitie met de PVDA uit?

Watteeuw: ‘Wat ik bij de PVDA allemaal hoor van voorstellen: 160 miljoen daar, 20 miljoen hier, 10 miljoen daar… Waar gaan ze dat geld halen? Die partij heeft geen bestuurskracht, en daarmee werk ik niet samen.’

De Clercq: ‘Wat is het nu? Jij zegt nee, je lijsttrekster (Elke Decruynaere, red.) en voorzitster (Meyrem Almaci, red.) zetten de deur open. Gentenaars verdienen daar duidelijkheid over.’

Watteeuw: ‘Ik ben toch duidelijk? PVDA heeft geen bestuurskracht, dus we besturen daar niet mee.’

Meneer De Clercq, het lijkt erop dat u alleen burgemeester kunt worden in een coalitie met de N-VA. Nochtans hebt u die partij vaak op de korrel genomen.

De Clercq: ‘Ik heb niet het dedain om democratische partijen uit te sluiten. Maar we zullen nooit voor een project gaan waar we niet achter staan.’

Schermvullende weergave ©Karoly Effenberger

Watteeuw: ‘Het is overduidelijk dat Mathias de verkiezingen wil laten gaan over wie burgemeester wordt. Maar de consequentie is dat als het kartel de grootste is en Mathias per se burgemeester wil worden, hij dan in zee moet gaan met de N-VA, de partij waarvan hij zegt dat ze nationalistische prietpraat verkondigt. Wil je dan Anneleen Van Bossuyt (lijsttrekster voor N-VA, red.) schepen van Mobiliteit maken? Zij wil de trams weg uit Gent.’

De Clercq: ‘Laat me duidelijk zijn: het zal een ambitieus project voor Gent moeten zijn, in een positieve stijl. Anders doe ik het niet.’

Open VLD heeft erop gealludeerd dat het kartel na de verkiezingen uit elkaar gespeeld kan worden, waardoor een coalitie Open VLD, Groen en N-VA tot de mogelijkheden zou behoren.

De Clercq: ‘Ik heb die macht niet. Maar ik hoor mensen die wel op de socialisten willen stemmen maar niet op Groen, en omgekeerd.’

Watteeuw: ‘Ik vind het bijzonder spijtig dat men het kartel uit elkaar probeert te spelen. Iedere partij mag samenwerken met wie ze wil. De sp.a had bestuurservaring en wij hadden een pak frisse ideeën. Die samenwerking loopt zeer goed en willen we voortzetten.’

Meneer De Clercq, als u geen burgemeester wordt, richt u zich uitsluitend op het nationale toneel en wordt u geen schepen. Waarom?

De Clercq: ‘Ik hoop uit de grond van mijn hart dat ik verkozen word tot burgemeester. In dat geval ga ik niet meer in het parlement zetelen. Als dat niet zou lukken, ga ik me als gemeenteraadslid keihard inzetten voor mijn stad en ben ik kandidaat voor de parlementsverkiezingen volgend jaar. De kiezers verdienen die duidelijkheid.’

Watteeuw: ‘Ik hoef daarvoor geen burgemeester te worden. Ik heb mijn zetel in het parlement opgegeven toen ik schepen werd. Het is voor mij een raadsel hoe je die twee kunt combineren voor een stad als Gent.’

De Clercq: ‘Kijk naar mijn economische resultaten, de beste van Vlaanderen. Blijkbaar lukt die combinatie toch. Maar als ik burgemeester word, stop ik met het parlement.’

De liberale schepen Christophe Peeters zou graag de huidige coalitie voortzetten. Vreest u niet gepasseerd te worden, meneer De Clercq?

De Clercq: ‘Nee, dat klopt niet. We willen als team winnen en de burgemeester leveren, dat is de gezamenlijke ambitie. Maar afhankelijk van hoe de Gentenaar de kaarten schudt, zullen we de opties bekijken. In elk geval: we gaan als team voor een ambitieus en progressief verhaal voor Gent.’

Watteeuw: ‘Ik hoor andere geluiden, maar soit: ik moet niet voor Open VLD spreken.’

Morgen: ‘De strijd om de sjerp’ in Antwerpen met Bart De Wever versus Peter Mertens.