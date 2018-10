Wouter Van Besien vangt bot bij ‘verzoener' De Wever

De poging van Wouter Van Besien (Groen) om in de Antwerpse gemeenteraad de steun te verwerven van burgemeester Bart De Wever (N-VA), is op een sisser uitgedraaid. 'Onderhandelen doe je aan tafel.'

Groen legde gisterenavond in de Antwerpse gemeenteraad twee resoluties neer over het autoluw maken van de binnenstad en het wegwerken van de wachtlijsten voor sociale woningen. Door beide dossiers ter stemming voor te leggen, wilde Groen-kopman Wouter Van Besien een duidelijk signaal ontfutselen van burgemeester Bart De Wever (N-VA). Die moest maar eens tonen dat het hem menens is met zijn toenaderingspoging, luidde de redenering bij Groen.