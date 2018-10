Zuhal Demir versus Wim Dries: ‘Ik heb nog nooit zoveel haat gevoeld als in deze campagne'

De strijd om de sjerp. Wie worden de nieuwe sterke mannen en vrouwen in de centrumsteden? De Tijd legt de kandidaat-burgemeesters op de rooster. Vandaag: Wim Dries (CD&V) en Zuhal Demir (N-VA) in Genk.

Een N-VA-kopstuk dat de CD&V na negentig jaar van de macht wil stoten: de strijd tussen staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) en burgemeester Wim Dries (CD&V) in Genk staat symbool voor de algemene inzet van de gemeenteraadsverkiezingen. Zeker omdat de nationale thema’s veiligheid en integratie er een hoofdrol spelen. In deze streek ligt de kansarmoede ver boven het Vlaams gemiddelde. De sluiting van de mijnen blijft als een schaduw over Genk hangen.

Daarom spreken we af op een symbolische plek: de directiekamer van het oude mijngebouw van Waterschei, die nu omgebouwd is tot vergaderzaal. ‘Dit is een speciale plek voor mij. Mijn vader heeft hier zijn hele leven in de mijn gewerkt’, zegt Demir. Ook voor Dries is dit gebouw belangrijk. Dit bedrijven- en incubatiecentrum moet het speerpunt van de reconversie van de streek worden.

‘Onze stad is nog altijd aan het recupereren’, zegt Dries. ‘Niet alleen van de sluiting van de mijnen, maar ook van die van Ford Genk zes jaar geleden. Dat was een bom. Maar zitten huilen is geen optie. Daarom hebben we een heel duidelijke keuze gemaakt: 90 procent van het Vlaamse geld dat diende voor de reconversie hebben we ingezet om deze site te verwezenlijken. Met als ultieme doel hier tegen 2040 7.000 arbeidsplaatsen te creëren, evenveel als toen de mijnen nog open waren.’

Nu werken hier 800 mensen. U hebt dus nog een lange weg te gaan.

Wim Dries: ‘Het is inderdaad een langetermijnplan. Maar dat betekent niet dat we niet kort op de bal spelen. In november neemt het eerste nieuwe bedrijf zijn intrek op de terreinen van Ford Genk: het transportbedrijf H. Essers. De reconversie loopt dus veel sneller dan bij Opel Antwerpen en Renault Vilvoorde.’

Zuhal Demir: ‘De aanpak van deze Thor-site werkt en op de Ford-site komen de eerste bedrijven er inderdaad aan. Limburgers zijn traag, wordt gezegd, maar in dit geval hebben we het tegendeel bewezen. Dat geldt wel alleen voor investeringen in infrastructuur en gebouwen, niet in mensen. Genk heeft geen activeringsbeleid. De stad telt vier jobcoaches voor 3.000 werkzoekenden. Die bereiken 300 mensen. Dat is toch niet voldoende?’

Dries: ‘Ook de Vlaamse overheid draagt een verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld via de VDAB. Maar zelf grijpen wij ook de jongeren bij hun nekvel om werk te zoeken. Dat gebeurt door jeugdwelzijnswerkers in onze wijken, die hulp krijgen van een jobmakelaar. En onze jobcoaches doen schitterend werk: die bellen jongeren ’s morgens uit hun bed omdat ze niet op hun werk zijn komen opdagen. Het kan altijd beter, maar als stad moet je roeien met de riemen die je hebt.’

Waar zou u het geld voor die extra jobcoaches halen, mevrouw Demir?

Demir: ‘De stad heeft een personeelsbestand van 1.200 mensen. Daarin moet je schuiven om mensen vrij te maken voor je prioriteiten: de werkzaamheidsgraad, de jeugdwerkloosheid en de armoede. Want ook daar is veel werk aan de winkel. Ik wil de strijd aangaan met de lege boterhamdozen door in elke school ankerfiguren te plaatsen die letterlijk gaan kijken wie geen boterhammen mee heeft. Dat komt niet omdat de mama die vergeten is, hé. De kansarmoede bij kinderen bedraagt hier 30 procent.’

Dries: ‘Daar werken we keihard aan. Tussen 2016 en 2017 is de kansarmoede in Genk licht gedaald. In de andere centrumsteden is die gestegen, terwijl armoedebestrijding uw bevoegdheid is als staatssecretaris. In de Vlaamse regering is het die van uw partijgenote Liesbeth Homans, die bij het begin van de legislatuur nota bene gezegd heeft dat ze mocht afgerekend worden op de halvering van de kinderarmoede.’

Demir: ‘Ik stel vast dat u de cijfers in Genk niet onder controle krijgt. U zit bijna honderd jaar in het bestuur. Vandaar mijn vraag: hebt u zulke ankerfiguren in de scholen?’

Dries: ‘Wij geloven dat de leraars de eerste signalen over kinderarmoede moeten opvangen, omdat zij de beste vertrouwensband met de kinderen en de ouders hebben. Daarnaast hebben we experts in kinderarmoede, die de leraars kunnen inschakelen als ze een probleem merken. Want een lege boterhamdoos is een symptoom van een hele reeks problemen die erachter schuilen: werk, opleiding en huisvesting. Alle experts zijn het erover eens dat sociale woningen belangrijk zijn in de strijd tegen armoede. U wilt die net afbouwen.’

Demir: ‘Ik heb hier al heel wat scholen bezocht, en ik denk dat leerkrachten vandaag al genoeg aan hun hoofd hebben. Leerkrachten moeten onderwijzen.’

Ook taal vindt u een belangrijk element bij armoedebestrijding, mevrouw Demir. U vindt dat er te weinig Nederlands gesproken wordt.

Demir: ‘Alle knipperlichten staan op rood. De kennis van het Nederlands is bij veel jongeren ondermaats. Daarom wil ik een taalbad van een jaar invoeren. Als de extra aandacht die we aan kinderen geven niet voldoende blijkt na het kleuteronderwijs, dan moet de stad een extra jaar taalopleiding geven vooraleer die kinderen naar de lagere school gaan. Je neemt hen dan wel een jaar af, maar geeft ze een leven terug.’

Wilt u dat verplichten?

Demir: ‘Dat moet je natuurlijk ook op Vlaams niveau bekijken. Maar ik ben daar wel voorstander van, ja.’

Dries: ‘Wij hebben geen gemeentelijk onderwijs, dus het is niet onze bevoegdheid. We hebben al intensieve taalprogramma’s voor kinderen en ouders, waarmee we 400 gezinnen bereiken. Wij ondersteunen de leerkrachten om handvatten te geven om beter met talen om te gaan. Kan het beter? Natuurlijk. Maar ik denk dat je met een taalbad niet alle problemen oplost. Dat is te kort door de bocht. De kleuterklas is drie jaar lang een taalbad. We hebben onze kleuterleiders extra opgeleid om dat aan te pakken. Met resultaat: de schoolachterstand is gedaald van 21 naar 14 procent.’

Mevrouw Demir, volgens u bestaat Genk uit te veel geïsoleerde eilandjes van verschillende cultuurgemeenschappen.

Demir: ‘Sinds de mijnen dicht zijn, is dat alleen maar verergerd. Vroeger zaten de arbeiders nog samen op café, nu trekt iedereen zich op zijn eiland terug.’

Dries: ‘Mensen mogen gerust hun eigen identiteit bewaren, zolang er voldoende bruggen tussen die verschillende gemeenschappen bestaan. Het stadsbestuur probeert dat te stimuleren met een subsidiebeleid dat extra ruimte geeft voor verbindende activiteiten.’

Demir: ‘Maar toch niet om een fascistische organisatie als de Turkse Grijze Wolven een subsidie van 80.000 euro toe te kennen? Met dat geld kunt u twee coaches aanwerven om een taalbad te organiseren.’

Dries: ‘Voor één jaar. En trouwens: een personeelslid kost ons gemiddeld 60.000 euro, geen 40.000. Zo weet u dat ook, als u hier wilt besturen. Maar om op uw vraag te antwoorden: ons subsidiereglement is goedgekeurd in de gemeenteraad, ook door uw partij. Ik moet het wettelijk kader volgen.’

Demir: ‘Als burgemeester is het toch uw taak na te gaan of die verenigingen daadwerkelijk die bruggen bouwen? Uw administratie kan dat controleren.’

Dries: ‘In dit geval heb ik adviezen gekregen van zowel de Staatsveiligheid, de politie als van mijn administratie. Die waren niet negatief. Ik heb al voldoende andere verenigingen en cafés gesloten. Dat bewijst dat ik het wel durf als er bewezen problemen zijn. Als iemand naast de pot plast, roepen we die op het matje.’

U hebt wel de schijn tegen door enkele jaren geleden op te duiken op een verkiezingsbijeenkomst van de Turkse president Erdogan.

Dries: ‘Ik was daar vooral om te begrijpen hoe het komt dat zo iemand hier zo’n grote invloed kan hebben.’

U begrijpt toch dat daarmee op zijn minst de indruk ontstaat dat u die man steunt?

Dries: ‘Zou ik dat vandaag opnieuw nog doen? Neen. Maar ik probeer de Genkenaren te begrijpen. Na de coup in Turkije in 2016 zijn hier geen rellen geweest, in tegenstelling tot in Beringen en Maasmechelen. Ik heb toen zowel de Erdogan- als de Gülen-aanhangers (de Turkse predikant Fethullah Gülen is volgens Erdogan de aanstoker van de coup, red.) meteen uitgenodigd voor een gesprek, net als de Koerden trouwens. Natuurlijk zijn er spanningen in onze stad. Maar het is mijn taak als burgemeester om bruggen te bouwen.’

Demir: ‘Ik denk niet dat het als democratisch verkozene nodig is naar een Erdogan-meeting te gaan om te kunnen begrijpen waarom zo veel Turken op die man stemmen. Hoe moeten de Genkse Koerden, de vele seculiere Turken of de Armeniërs zich gevoeld hebben, denkt u? Ik ben blij dat u zegt dat die aanwezigheid fout was.’

U verkondigt dat u bang bent voor shariarechtbanken in de stad. Bent u niet te polariserend om een diverse stad als Genk te leiden?

Demir: ‘In het VK bestaan al zulke rechtbanken.’

Dries: ‘U weet toch dat zoiets in België onmogelijk is? U kent de grondwet toch?’

Demir: ‘Als jurist ken ik die heel goed. In het VK zou het aanvankelijk ook niet kunnen, maar in de praktijk komt die islamitische rechtspraak er wel voor.’

Dries: ‘Ik vind dat vooral angstzaaierij.’

Demir: ‘En ik wil vooral de grenzen trekken.’

Als Zuhal Demir doodsbedreigingen krijgt en anoniem naar een bijeenkomst met Turkse vrouwen moet trekken, zijn die grenzen in Genk dan voldoende getrokken, mijnheer Dries?

Dries: ‘In Genk mag iedereen zijn mening verkondigen, ook al is dat niet de mijne, zolang dat binnen de wet is. Zijn er enkele idioten die dat niet doen? Wellicht wel, we zijn hier met 66.000 inwoners. Ik veroordeel dat absoluut.’

Demir: ‘Maar het gaat hier wel om doodsbedreigingen! Mijn affiches worden beklad met grijze verf. Ik zit al tien jaar in de politiek, en ik heb nog nooit zoveel haat gevoeld als tijdens deze campagne. Ik durf hier zelfs niet meer alleen als vrouw rond te lopen, Wim.’

Dries: ‘Ik ken genoeg mensen die dat wel nog durven. Ik kan alleen zeggen dat wij hier zo goed mogelijk met elkaar proberen samen te leven. En natuurlijk zijn er spanningen: bij de vorige campagnes zijn de affiches van mijn voorganger en van de Turkse kandidaat Ali Çaglar ook beklad. En ik lees inderdaad in de kranten dat zulke incidenten steeds meer voorkomen, ook in andere steden. De sfeer verhardt overal.’

Demir: ‘Maar bij mij komt het altijd uit dezelfde hoek. Sommigen vinden dat ik niet mag opkomen omdat zij de baas zijn in deze stad.’

Het is duidelijk dat interne Turkse problemen verdeeldheid opleveren in Genk. Hoe kunt u als burgemeester van Koerdische afkomst een verbindende rol spelen?

Demir: ‘In elk geval niet door naar een bijeenkomst van Erdogan te trekken.’

Maar hoe dan wel?

Demir: ‘Door te investeren in onderwijs en taal. En niet in moskeeën.’

Dries: ‘Wij investeren niet in moskeeën. Dat doet de provincie, en die doet dat alleen aan moskeeën die erkend zijn, onder meer door uw partijgenoot Geert Bourgeois. De subsidies die wij aan de culturele verenigingen van de moskeeën gegeven hebben, zijn goedgekeurd door uw partij.’

Demir: ‘Dat kan best zijn, maar intussen zijn de tijden wel veranderd. Dus in plaats van die moskeeën nog langer te steunen moet al ons geld nu naar onderwijs, diploma, werk en attitude gaan.’

Dries: ‘Dat doen we. Maar we investeren ook in vrije tijd, cultuur en sport. Want ik geloof dat ook die verenigingen belangrijk zijn om kinderen open te doen bloeien en op het goede onderwijspad te houden. Wij kiezen voor de lange termijn. Daarom probeer ik als burgemeester lang op hetzelfde domein actief te blijven, in tegenstelling tot mijn uitdager, die eerst drie jaar districtsburgemeester, dan staatssecretaris werd en nu hier burgemeester wil worden.’

Demir: ‘Wat een triest argument. Na negentig jaar CD&V-bestuur zie je wat dat duurzaam beleid gebracht heeft: armoede en werkloosheid. Alle knipperlichten staan op rood. Ik ga akkoord dat u goede zaken gedaan hebt, zoals deze Thor-site. Maar ik denk dat deze stad ook andere concepten nodig heeft.’

U bent heel scherp voor elkaar. Is het water te diep om na de verkiezingen de huidige coalitie tussen CD&V en ProGenk (sp.a en Groen) te vervangen door een bestuur van CD&V en N-VA?

Demir: ‘Enkel het Vlaams Belang en de PVDA zijn voor ons uitgesloten. De rest hangt af van wat de kiezer zegt en welk bestuursakkoord mogelijk is. Maar ik stap niet in een bestuur dat wegkijkt van samenlevingsproblemen.’

Dries: ‘En ik niet in een bestuur dat mensen tegen elkaar opzet. Ook voor ons zijn alleen het Vlaams Belang en de PVDA uitgesloten. Wij kijken niet weg van de samenlevingsproblemen. Ik heb als burgemeester gewoon de luxe niet om mensen uit te sluiten.’

