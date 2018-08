Aluminiumreus Alcoa wil vrijstelling van Trump-tarieven

Alcoa is de grootste producent van aluminium in de VS. Maar het produceert slechts 14 procent van zijn aluminium in de VS.

De groep beweert dat veel van het gebruikte aluminium van zijn producten niet of onvoldoende in de VS te verkrijgen is. De vrijstellingsaanvragen gaan voor dit jaar over 39.500 ton aluminium, waarbij de Canadese dochteronderneming van Alcoa het metaal zou moeten leveren. Alcoa produceert in Canada meer aluminium dan in de VS en wordt zodoende hard geraakt door de ingevoerde tarieven. De aluminiumreus stelde vorige maand dat de importtarieven extra kosten met zich meebrengen van 14 miljoen dollar per maand.