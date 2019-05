China bedreigt VS met ban op zeldzame metalen

China is met een aandeel van 80 tot 90 procent 's werelds grootste producent van zeldzame grondstoffen. Een ban kan verregaande gevolgen hebben in de VS. De Amerikaanse specialist Jack Lifton, de medeoprichter van het bedrijf Technology Metals Research, heeft het over een mogelijk 'verwoestende' impact. 'Het zou een enorme slag zijn voor de sector van de huishoudtoestellen en de auto's. Dat betekent vaatwassers, stofzuigers, auto's. De lijst is eindeloos.'

Waarschuwing

In een commentaar in de krant The People's Daily krijgen de VS de raad de bereidheid van China om stappen te nemen niet te onderschatten. Die krant staat te boek als belangrijke spreekbuis van de Communistische Partij in China. 'Zeg later niet dat we niet gewaarschuwd hebben', schrijft het blad. Ook een hoge regeringsambtenaar stuurde dezelfde boodschap uit.