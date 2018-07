EU en Japan varen tegen Trump-stroom in met handelsakkoord

De EU en Japan vaarden dinsdag tegen de golf van toenemend protectionisme in door in Tokio een vrijhandelsverdrag te sluiten dat in Vlaanderen kansen geeft aan chocolatiers, auto-verdelers en koekjesmakers.

Er zijn weinig grotere anti-Trump-statements denkbaar dan in tijden van handelsconflicten een vrijhandelsverdrag te ondertekenen met de op twee na grootste nationale economie ter wereld. Dat is wat Donald Tusk en Jean-Claude Juncker, de voorzitters van de Europese Raad en de Europese Commissie, dinsdag in Japan deden.

'Vandaag is een historische dag', zo staat er in een gezamenlijk persbericht van de Japanse premier Shinzo Abe en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. 'Wij vieren de ondertekening van een ambitieus handelsakkoord tussen twee van de grootste economieën van de wereld.'

Want waar Trump er alles aan doet om de wereldwijde handel te doen stoppen aan de Amerikaanse muur, doen de EU en Japan er alles aan om de muren tussen hen af te bouwen. In Vlaanderen zal dat vooral voelbaar zijn bij de consumenten, meer dan bij de exportbedrijven. Vlaamse ondernemingen exporteren jaarlijks voor 3 miljard euro naar Japan, terwijl we voor 8,4 miljard euro Japanse producten laten overkomen.

Auto's

Schermvullende weergave De haven van Zeebrugge, een belangrijke draaischijf voor Japanse goederen die van en naar Japan gaan. ©jonas lampens

De helft van dat bedrag zijn auto’s. En dat mag best verbazen, omdat Japan er altijd voor gekozen heeft populaire wagens in de EU zelf te bouwen. Japanse autobouwers als Mazda, Toyota, Nissan, Honda en Suzuki hebben samen veertien fabrieken in Europa, waardoor ze twee derden van de auto’s die ze in de EU verkopen ook hier maken. Japanse bedrijven, ook in andere sectoren, hebben driehonderd dochterbedrijven in Vlaanderen, blijkt uit data van Flanders Investment & Trade.

Toch voeren ze er dus nog altijd ook veel in, vaak via Zeebrugge. Daarop betaalt de Europese consument nog altijd tien procent douanetarieven, die door het vrijhandelsverdrag zullen verdwijnen. In de omgekeerde richting had Japan al de invoertarieven voor Europese auto’s op nul gezet, maar er waren grote verschillen tussen de EU en Japan in regulering. Die worden nu afgebouwd.

Dat is onder meer belangrijk voor Volvo Cars Gent, legt Dirk De Ruyver uit, die voor FIT vanuit Tokio de Vlaamse handel promoot. Japan voert jaarlijks 300.000 auto’s uit het buitenland in. Die auto’s komen het vaakst uit Duitsland, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk en België. Het gaat om 14.000 auto’s per jaar: Audi’s uit Brussel maar vooral Volvo’s uit Gent.

Meer dan bier en chocolade

Ook voor andere Vlaamse exportsectoren dienen zich kansen aan. In 48 Japanse steden zullen Europese bedrijven mogen meedingen naar openbare aanbestedingen. De tarieven voor koekjes zakken geleidelijk naar nul, wat betekent dat de Belgische voedingsbedrijven na de brexit in Japan een voordeel krijgen om met hun sterke Britse concurrenten de strijd om het winkelschap te voeren. Ook voor een ander Vlaams exportproduct, varkensvlees, verdwijnen de invoertarieven.

30% Heffing op chocolade Japan gaat zijn tarief voor Belgische chocolade stelselmatig verlagen, waardoor ons land een voordeel krijgt ten opzichte van Zwitserse chocolade.

Veertig procent van de Vlaamse export naar Japan is farma en chemie, wat de Vlaamse overheid er vaak toe verleidt om te zeggen dat Vlaanderen meer in zijn mars heeft dan bier en chocolade. Toch draait het ook wel degelijk om die twee voedingsproducten. Japan bouwt zijn tarief van dertig procent op chocolade op enkele jaren volledig af, waardoor Belgische chocolatiers een prijsvoordeel krijgen op hun Zwitserse concurrenten.

In de marge van het vrijhandelsakkoord is ook een deal gesloten over bier, legt Dirk De Ruyver uit. Japan hanteerde tot voor kort een regel die doet denken aan de Duitse ‘Reinheitsgeboten’, die dateren uit de zestiende eeuw en bepalen dat alleen bepaalde ingrediënten – zoals water, hop en gerst – in bier mogen.