'EU wil importheffing Amerikaanse auto's afschaffen'

Maar de Verenigde Staten moeten dan wel hetzelfde doen, zei Europees Commissaris voor Handel Cecilia Malmström donderdag.

Het Europees Commissielid voor Handel, Cecilia Malmström, verscheen donderdag voor de commissie Handel van het Europees parlement. Onvermijdelijk ging het over de handelsrelaties met de Verenigde Staten.

De Amerikaanse president Donald Trump haalde de voorbije maanden verschillende keren naar Europa uit. Het is hem een doorn in het oog dat zijn land een handelstekort heeft met de EU.

Het ongenoegen zette de bewoner van het Witte Huis er eerder dit jaar toe aan invoertarieven voor Europees staal en aluminium aan te kondigen. Waarop de EU voor 2,8 miljard euro aan hogere invoerrechten op welgekozen Amerikaanse producten, zoals Harley-Davidsons, afkondigde.

Europese auto's

Trump dreigde de voorbije maanden ook herhaaldelijk met importtaksen op auto's en auto-onderdelen. Het stuit hem tegen de borst dat in de VS veel meer Europese auto's worden verkocht dan Amerikaanse wagens in Europa, vanwege heffingen vanuit de EU. Het Amerikaanse dreigement deed in de eerste plaats Duitsland en zijn grote autoproducenten huiveren.

Uit vrees voor een escalatie van de handelsoorlog reisde de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, eind juli naar Washington af voor een ontmoeting met de Amerikaanse president.

Het overleg miste zijn effect niet. Na afloop drukten de VS en de EU de pauzeknop in hun conflict in. Ze besloten via onderhandelingen een uitweg te zoeken.

Aanbod aan VS

'De Europese Commissie heeft tijdens dat overleg tegen de Verenigde Staten gezegd bereid te zijn importheffingen op alle industriële producten, waaronder auto's, te schrappen', stelde Malmström donderdag volgens nieuwssite Politico in de parlementscommissie.

De VS moeten dan wel hetzelfde doen. Dat zou voor hen en voor ons goed zijn vanuit economisch standpunt. Cecilia Malmström EU-commissaris voor Handel

De Zweedse verbond wel een voorwaarde aan de afschaffing van die invoerheffingen. 'De VS moeten dan wel hetzelfde doen. Dat zou voor hen en voor ons goed zijn vanuit economisch standpunt', klonk het.

Het invoertarief voor Amerikaanse wagens bedraagt in Europa 10 procent, tegenover een algemeen autotarief van 2,5 procent in de VS. Maar de Amerikanen leggen ook al jaren heffingen op kleine trucks en pick-ups op.

Vrijhandelsverdrag

Met haar uitspraken gaat Malmström verder dan de gezamenlijke verklaring van Juncker en Trump eind juli. Daarin ging het nog om het afschaffen van heffingen op industriële producten behalve die op auto's.

Tijdens voorbereidende gesprekken voor een handelsdeal vorige week in Washington stelde de EU voor de auto's in de onderhandelingen op te nemen. Maar de VS houden volgens Politico voorlopig de boot af.