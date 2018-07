Handelsoorlog: Trump wil totale Chinese import extra belasten

De Amerikaanse president is klaar om tarieven te heffen op alle goederen die de VS uit China importeren, goed voor een totaalbedrag van 505 miljard dollar.

Dat zei Trump vrijdag in een interview met de zakenzender CNBC.

'Ik ben klaar om tot 500 te gaan', zei Trump, verwijzend naar het bedrag van 505 miljard dollar waarvoor de VS jaarlijks aan Chinese goederen importeren.

Dat zou het handelsconflict tussen de twee grootste economieën ter wereld volledig op de spits drijven. Voorlopig heffen de VS al extra belastingen op 34 miljard dollar aan goederen uit China. Dat wordt uitgebreid met 16 miljard dollar en later deze zomer nog eens met 200 miljard dollar. Dat is samen goed voor de helft van alle import.