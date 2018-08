Hoop op handelsdeal duwt Nasdaq naar record

Het begon met een tweet van Amerikaans president Donald Trump: 'Grote deal met Mexico ziet er goed uit!' Daarna sijpelden wat formelere berichten binnen. Volgens ingewijden staan de VS dicht bij een handelsakkoord met Mexico . Later zou een officiële aankondiging van Trump volgen. De deal maakt de weg vrij voor een heruitgave van het Nafta-handelsakkoord. Daarvoor moet Canada nog mee om de tafel.

Hoeraberichten

'We zien optimisme dat de handelsfricties van de baan zijn door de toenadering tussen de VS en Mexico,' zegt Scott Brown, hoofdeconoom bij Raymond James aan het persagentschap Reuters. 'De koersreactie volgt op de hoeraberichten over de handelsdeal, maar gaat verder dan dat. We zien nog altijd signalen van een sterke economie en het resultatenseizoen is erg positief geweest.'