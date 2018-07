IMF: 'VS erg kwetsbaar voor handelsoorlog'

De escalatie van de handelsconflicten vergroot het risico dat de groei van de wereldeconomie daalt, waarschuwt het Internationaal Monetair Fonds (IMF). 'De VS zijn bijzonder kwetsbaar.'

De internationale instelling verwacht dat de wereldeconomie in 2018 en 2019 telkens met 3,9 procent groeit, tegenover 3,7 procent in 2017. Die groeiprognoses zijn dezelfde als drie maanden geleden. Maar het IMF voegt er onmiddellijk een waarschuwing aan toe. 'De risico's nemen toe'.

'Het risico dat de handelsspanningen verder escaleren is de grootste bedreiging voor de wereldwijde groei in de nabije toekomst', beklemtoont Maurice Obstfeld, hoofdeconoom van het IMF. 'De recent aangekondigde tariefverhogingen van de VS en de vergeldingsmaatregelen kunnen het economisch herstel doen ontsporen en de groei op middellange termijn doen dalen.'

De groeiprognose van 3,9 procent houdt rekening met alle importtaksen die op 6 juli van kracht waren. De directe impact van die maatregelen zal volgens het IMF wellicht beperkt zijn, omdat ze slechts een klein deel van de wereldhandel treffen.

Forse escalatie

Maar de VS hebben op 10 juli gedreigd met een forse escalatie van het handelsconflict. Ze zijn van plan om vanaf eind augustus een importtaks te heffen op Chinese producten met een waarde van 200 miljard dollar. 'Als die bedreigingen realiteit worden en het ondernemersvertrouwen doen dalen, kan de wereldwijde economische activiteit tegen 2020 zowat 0,5 procent lager uitvallen dan we nu verwachten', onderstreept Obstfeld.

Hij voegt eraan toe: 'Aangezien de vergeldingsmaatregelen focussen op de VS zal bij een breder conflict een groot deel van de Amerikaanse uitvoer worden belast. Daarom zijn de VS bijzonder kwetsbaar.' Obstfeld merkt daarmee op dat de VS met de importtaksen ook in eigen vlees snijden. De Amerikaanse president Donald Trump gelooft dat de VS een handelsoorlog zullen winnen omdat de Amerikaanse handelsbalans een groot tekort vertoont.

De hoofdeconoom merkt op dat overheden erover moeten waken dat iedereen profiteert van de economische groei. Hij gelooft dat meer inclusieve groei de voedingsbodem voor protectionisme kan wegnemen. Obstfeld denkt dat beleggers de risico's voor de wereldeconomie misschien onderschatten. 'De financiële markten lijken in het algemeen nogal zelfgenoegzaam.'

Groeiverschillen

Het IMF ziet nog een reden tot bezorgdheid. 'In sommige belangrijke landen lijkt de piek van de groei achter de rug en de groeiverschillen tussen landen nemen toe.' In de VS blijven de economische vooruitzichten op korte termijn gunstig. Maar het IMF herhaalt dat de budgettaire stimulus in de VS niet verantwoord is omdat de Amerikaanse economie nu al op volle toeren draait.

De instelling verlaagde haar groeiprognose voor de eurozone, Japan en het Verenigd Koninkrijk. Ze voorspelt nu voor de eurozone 2,2 in plaats van 2,4 procent groei in 2018 en 1,9 in plaats van 2 procent groei in 2019. De Europese economie boekte in 2017 met 2,4 procent de hoogste groei in tien jaar. De update van het IMF vermeldt geen nieuwe groeiprognose voor België.