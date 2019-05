Nieuw juridisch offensief Huawei tegen de VS

Een van de bekendste slachtoffers van de Amerikaans-Chinese handelsoorlog is het Chinese telecombedrijf Huawei, niet alleen bekend als smartphoneproducent maar ook als de grootste leverancier van telecomapparatuur ter wereld.

De Amerikaanse overheid sloeg Huawei in de ban met de National Defense Authorization Act (NDAA), die overheidsagentschappen en hun leveranciers een verbod oplegt om nog apparatuur te kopen van Huawei. Met als argument de nationale veiligheid, gezien de banden van het concern met de Chinese overheid. Huawei heeft al herhaaldelijk ontkend dat het gecontroleerd wordt door Peking, het Chinese leger of de inlichtingendiensten van het land.

Zwarte lijst

Huawei trok in maart naar een Amerikaanse rechtbank om de NDAA aan te vallen. Het heeft daar nu een motie aan toegevoegd om de ban ongrondwettelijk te laten verklaren. Dat maakte het bedrijf woensdag bekend, via een mededeling die de staatstelevisiezender CCTV publiceerde.

Daarin trekt Song Liuping, de juridisch directeur van Huawei, fel van leer tegen de VS. Hij heeft het over een 'tirannieke daad' omdat Washington wetgeving gebruikt die zonder kans op verweer door Huawei van kracht wordt. Die 'rechtszaak door wetgeving' is volgens de topman verboden door de Amerikaanse grondwet.