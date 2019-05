Olieprijs keldert door handelsvrees

Nadat de olieprijs gisteren al zo'n 3 procent lager ging, gaat er vandaag nog eens ruim 5 procent af. In New York kost een vat West Texas Intermediate nog goed 58 dollar, een vat Brent-olie kost nog 67,5 dollar.

De vrees voor een escalerende 'technologische koude oorlog' tussen de VS en China weegt op de markten. Twee commentaren in de krant van de Chinese communistische partij waarschuwen voor zo'n oorlog. Die dreigt de groei van de wereldeconomie - en meteen de olievraag - te ondermijnen. De OESO verlaagde eerder deze week al zijn groeivooruitzichten voor de wereldeconomie.

Olievoorraden

Gisteren maakte het Amerikaanse ministerie van Energie bekend dat de olievoorraden in de VS onverwacht gestegen zijn. In de week tot 17 mei steeg de voorraad ruwe olie met 4,7 miljoen vaten naar het hoogste peil sinds juli 2017. Analisten hadden op een daling gerekend.