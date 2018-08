Trump: 'Doorbraak in handelsoverleg tussen VS en Mexico'

De Amerikanen en de Mexicanen zijn het volgens de Amerikaanse president eens over een nieuwe handelsdeal. De hamvraag luidt of de Canadezen zich ook in het akkoord kunnen vinden.

Ruim een jaar nadat de Verenigde Staten Mexico en Canada aan de onderhandelingstafel uitgenodigd hebben voor een bijsturing van het Noord-Amerikaanse Vrijhandelsverdrag (Nafta), lijkt schot te komen in het dossier.

De drie landen vormen al sinds de jaren 90 een vrijhandelszone. De Amerikaanse president, Donald Trump, noemde het bestaande handelsakkoord evenwel een ramp voor Amerikaanse arbeiders.

Hij eiste aanpassingen omdat hij vond dat het verdrag de belangen van de VS te weinig diende. Hij dreigde er zelfs mee het vrijhandelsverdrag gewoon de prullenmand in te gooien als Mexico en Canada niet tot aanpassingen bereid waren.

Struikelblokken

In augustus vorig jaar gingen de drie partijen een eerste keer aan de tafel zitten. Sinds juli voerden Washington en Mexico-stad bilaterale gesprekken om de belangrijkste struikelblokken tussen hen beiden weg te werken.

Het overleg tussen Mexico en de VS spitste zich de afgelopen weken vooral toe op nieuwe regels voor de automobielindustrie. Trump stuurde aan op een akkoord dat het aantal jobs in de Amerikaanse autosector zou doen stijgen.

De Amerikaanse president maakte maandag bekend dat de Amerikanen en de Mexicanen een doorbraak bereikt hadden. 'We hebben een erg goed akkoord gesloten', klonk het vanuit het Witte Huis.

Autoproducenten

Om in Nafta-verband van nultarieven te kunnen blijven genieten moeten autoproducenten volgens de nieuwe deal op zijn minst 75 procent van een voertuig in Noord-Amerika maken. Tot nu was dat 'slechts' 62,5 procent.

De autobouwers zien zich ook genoodzaakt meer staal, aluminium en auto-onderdelen uit de regio te gebruiken. Daarnaast moet een bepaald deel van de wagen gemaakt zijn door arbeiders die op zijn minst 16 dollar per uur verdienen.

Canada

Trump nodigde noorderbuur Canada uit zich snel bij de deal aan te sluiten. 'Ik ga premier Justin Trudeau snel bellen. Als hij eerlijk wil onderhandelen, zullen de VS dat ook doen', voegde hij eraan toe.

De Canadezen gaven de voorbije dagen al te kennen niet om het even welke tekst te zullen tekenen. 'We zetten alleen onze handtekening als de nieuwe Nafta-deal goed is voor Canada en de middenklasse', luidde het op het Canadese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Een akkoord met Canada is wat Trump betreft geen must op korte termijn. De Mexicanen willen Canada wel ten allen prijze aan boord houden.

Mexicaanse president

Amerikaanse en Mexicaanse onderhandelaars draaiden de voorbije dagen overuren om tot een akkoord te komen. Ze zetten alles op alles om de nieuwe deal ten laatste eind deze week in de steigers te hebben staan.

Schermvullende weergave De Mexicaanse president, Enrique Peña Nieto (rechts), wilde absoluut een handelsdeal met de VS voor hij op 1 december de macht overdraagt aan Andrés Manuel López Obrador. ©EPA

Vooral de Mexicaanse president Enrique Peña Nieto had haast. Op 1 december draagt hij de macht over aan de links-populistische Andrés Manuel López Obrador (AMLO).