Colruyt Group investeert in gepersonaliseerde voeding

Colruyt Group innoveert in voeding op maat via het internationale consortium 'Personalized Nutrition and Health', dat voedings- en technologiebedrijven samenbrengt.

Het publiek-private consortium ‘Personalized Nutrition and Health’ wordt geregisseerd door de Nederlandse kennisinstelling TNO en de gerenommeerde landbouw- en voedingsuniversiteit van Wageningen (Wageningen University & Research). Onder die vlag delen bedrijven hun kennis via precompetitief onderzoek, in de hoop om later - elk in hun domein - een graantje mee te pikken van de ontluikende markt. In het consortium zitten gevestigde namen uit de voedingssector, zoals melkproducent FrieslandCampina, maar ook het elektronicaconcern Philips (via sensortechnologie) en de supermarktketen Jumbo.

Ook Colruyt Group zet, via zijn dochterbedrijf SmartWithFood, zijn schouders onder het consortium, dat kan rekenen op een jaarlijkse begroting van zo'n 3 miljoen euro. ‘We nemen deel omdat gepersonaliseerde voeding voor Colruyt Group een belangrijk innovatiethema is’, zegt Ignace de Nollin, business manager van SmartWithFood.

‘In het consortium kunnen we multidisciplinair samenwerken met partners in verschillende onderzoeken, om een holistisch beeld te krijgen. Het gaat er onder andere over de rol van sensoren en trackers en van bloed- en DNA-analyses, om op basis van individuele biologische data tot gericht voedingsadvies te komen. We willen zo vooral voeling hebben met mogelijke scenario’s die op de markt kunnen komen.’

Slimme winkel-app

Zelf ontwikkelde SmartWithFood, waarin Colruyt Group al enkele miljoenen investeerde, een supermarkt-app. Die kan alle producten scannen om te zien of ze matchen met uw voedselintoleranties, of uw voornemen om minder suiker te eten.

‘We zijn 2,5 jaar geleden gestart met de ontwikkeling’, zegt Ignace de Nollin. ‘We werken eraan met een multidisciplinair team: van diëtisten over voedingsexperts tot data-specialisten. Op basis van wetenschappelijke informatie bouwen we een digitale brug tussen de klant en de voeding die het best bij zijn doelen past.’

Reeks: Het bord van morgen Vergeet alles wat u weet over gezonde voeding. De Tijd en VRT NWS trokken het labo in, lieten bloed prikken en proefden van het eten van morgen: hyperpersoonlijk, hightech, helemaal op maat van uw lichaam en leven. Vanaf zaterdag schotelen we u ‘Het bord van morgen’ voor, een vijfgangenreeks over voeding, technologie en wat straks dagelijkse kost wordt.

De app kan alle productdata digitaal ontsluiten - niet alleen die van de huismerken – om zo klanten vlotter naar de juiste producten te leiden. De Nollin: ‘Verpakkingen geven maar beperkte informatie. Bovendien moet je de ingrediënten ook nog eens kunnen begrijpen. Als je met je smartphone naar de winkel gaat, scant de app de barcode van een product. Zo zie je of dat overeenstemt met je profiel. Je kan meerdere profielen ingeven, voor al je familieleden. En we ontwikkelden een algoritme dat alternatieven voorstelt, als bijvoorbeeld de koek die je scant te veel suiker bevat om met jouw profiel overeen te komen.’

Gepersonaliseerde voeding

Volgens de Nollin speelt de app in op de groeiende vraag naar gepersonaliseerde voeding. ‘Als je ziet hoeveel mensen er voedselallergieën hebben, hoeveel er worstelen met diabetes en overgewicht… Bovendien zijn er heel veel voorkeuren, van vegetarisch tot veganistisch, of minder vlees en minder suiker eten.’

SmartWithFood mikt op drie types klanten. ‘Mensen die een dieet moeten volgen, omwille van bijvoorbeeld een voedselallergie. Maar evenzeer mensen die een vegetarisch of veganistisch dieet willen volgen, of anderen die pakweg minder suiker willen eten. De komende maanden willen we dat klanten ook de 14 wettelijk vastgelegde voedselallergenen kunnen ingeven in de app, zoals noten of schaaldieren.’

U kunt de app nu al bovenhalen in alle winkels van Colruyt, Okay, Spar en Bio-Planet. ‘Exacte cijfers kan ik niet geven, maar duizenden klanten gebruiken hem. We passen hem ook voortdurend aan, op basis van klantenfeedback. In de toekomst zien we die nog verder evolueren, om bijvoorbeeld diëten aanbevolen door specialisten te ondersteunen.’

Hoopt Colruyt Group zich zo te ontpoppen tot een superdiëtist? ‘Nee, helemaal niet’, zegt de Nollin. ‘Als retailer is dat niet onze rol. We willen de klant transparantie verschaffen over de ingrediënten van onze producten. Eén van mijn dromen is dat de dokter, of een andere specialist, in de toekomst in je app ingeeft wat je idealiter zou moeten consumeren om gezond te zijn.’

Volgens de Nollin is er ook steeds meer vraag van klanten om de app bij andere supermarktketens uit te rollen. ‘We staan daar zeker voor open en zijn daar al over in overleg met de overheid en de retailsector.’

Recepten

De Nollin en Colruyt Group werken ondertussen al aan andere ontwikkelingen in het domein van gepersonaliseerd voedingsadvies, bijvoorbeeld rond recepten. Het ontwikkelde al een prototype van een andere, eveneens gratis app: de CuliScan.

‘We testten die nog volop’, zegt Ignace de Nollin. ‘Hij werkt al voor 80 à 90%, maar we willen vooral leren van klanten die hem gebruiken. Eerst neem je een foto van de ingrediëntenlijst van een gerecht uit eender welk kookboek. Die ingrediënten, zoals bijvoorbeeld pasta of aardappelen, zijn generisch en houden dus geen rekening met persoonlijke gevoeligheden, zoals een glutenprobleem. De scan zorgt er opnieuw voor dat we de juiste producten uit ons assortiment kunnen koppelen aan je persoonlijk profiel.’