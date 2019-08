'Alleen de oudheid kan me afleiden van mijn obsessie voor muziek'

Joost Zweegers (48) is de zanger van Novastar. Hij werd geboren in de Nederlandse stad Sittard en bracht zijn jeugd door in Neerpelt. In 1996 won hij met Novastar Humo’s Rock Rally. Vorig jaar verscheen het vijfde album van de band: ‘In The Cold Light of Monday’.

Zijn favoriete museum is het archeologisch museum in Chora, op het Griekse Cycladeneiland Amorgos. De Cycladen liggen in de Egeïsche zee, tussen het vasteland en Kreta. Vertrekkend met de boot vanuit Pyraeus is Amorgos een van de laatste Cycladeneilanden, nog voorbij Santorini en Naxos. Met de boot doe je er in het laagseizoen tien uur over.

Meer moois in de buurt

De Akropolis van Athene. ‘Het is er altijd verschrikkelijk druk. Maar je kan Athene - en eigenlijk de hele Europese beschaving - niet vatten zonder de Akropolis te bezoeken. Ik ben een grote fan van het vernieuwde museum aan de voet van de Akropolis. De originele friezen van het Parthenon behoren tot dé symbolen van het culturele erfgoed van Europa. De ene helft bevindt zich in het Akropolis-museum, de andere helft hangt in een het British Museum. De Grieken willen ze terug. Het Verenigd Koninkrijk en Griekenland ruziën er al jaren over.’

De haven van Piraeus. ‘Al sinds de oudheid de grootste haven van Griekenland. In de hele stad vind je restanten van een lange muur die de drie havens van Piraeus tijdens de Perzische oorlog moest beschermen.’

Panagia Hozoviotissa. ‘Een wit Byzantijns klooster op een klif aan de kustlijn van Amorgos. Vanbuiten oogt het adembenemend. Ik ben helaas niet binnen geweest, omdat ik maar niet genoeg kreeg van de Cycladische beeldjes in Chora.’