‘Alleen met een paar Cézannes'

Nel Aerts (32) werd geboren in Turnhout en groeide op in Wortel. Ze studeerde mediakunst aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst (KASK) in Gent. Haar werk bestaat uit films, collages, sculpturen, textielkunst, muurschilderingen, tekeningen en schilderijen. Ze exposeert in binnen- en buitenland.

Vaast Colson (42) is afkomstig van Kapellen en groeide op in Sydney en Merkplas. Hij studeerde schilderkunst aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen, waar hij nu doceert. In zijn installaties en acties onderzoekt hij de rol van kunst in de samenleving. Op dit moment stelt hij tentoon bij PLUS-ONE Gallery in Antwerpen. Hij is sinds 2013 getrouwd met Nel Aerts.

Hun favoriete museum is de Courtauld Gallery in Londen. Sa muel Courtauld (1876-1947) behoorde tot een geslacht dat in het Verenigd Koninkrijk in de 19de en 20ste eeuw een imperium van textielbedrijven uitbouwde. Hij was een groot kunstliefhebber. Tussen 1922 en 1929 bouwde hij een imposante kunstverzameling uit, van de middeleeuwen tot de 20ste eeuw. In 1931 bracht hij ze onder in het Courtauld Institute, een onderzoekscentrum voor kunst. De Courtauld Gallery, waar de verzameling wordt getoond, is momenteel gesloten voor renovatie.

Meer moois in de buurt

Simpson’s in the Strand. ‘Na ons jongste bezoek zijn we gaan eten in Simpson’s in the Strand, in de Savoy Building. Bij de oprichting in 1832 was het een rookruimte en een koffiehuis, maar het groeide uit tot een schaakclub en restaurant.Het is beroemd voor zijn ‘sunday roast’. De eigenaar, meneer Simpson, reed op zondag met een karretje geroosterd vlees langs de schaaktafels.’

Black Friars Pub. ‘Een pub vlakbij Tate Modern. Het gebouw doet denken aan de Flat Iron Building in New York.’

The City. ‘Wandelen in The City en genieten van de architectuur.Je voelt je dan tegen de stroom ingaan. De meeste mensen zijn er in werkmodus en lopen gestrest rond. Die zien de schoonheid van de gebouwen niet. Ik zie niets anders. Dat contrast spreekt me aan’, zegt Vaast Colson.