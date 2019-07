Als Harry Potter in Parijs

Dirk Velghe (62) ging in 1987 aan de slag bij Uitgeverij Hoste, die later zou uitgroeien tot De Persgroep. In 1996 lanceerde hij het rekruteringsmedium Vacature, waarvan hij tot 2005 CEO was. Vervolgens werd hij CEO van Mediafin, een joint venture van De Persgroep en Groupe Rossel. Mediafin bundelde de zakenkranten De Tijd en L’Echo in één uitgeefbedrijf. In 2017 werd Velghe voorzitter van de raad van bestuur van Mediafin. Datzelfde jaar nam Roularta de aandelen van De Persgroep over.

Zijn favoriete museum is de Galerie de Paléontologie et d’Anatomie comparée in Parijs. Het opende in 1898, als een onderdeel van de wereldtentoonstelling van 1900. Het twee verdiepingen tellende gebouw van de architect Fredric Dutert, goed voor 2.500 m2, huisvest een indrukwekkende collectie skeletten en fossielen van gewervelde en ongewervelde dieren. Vele zijn al miljoenen jaren uitgestorven.

Meer moois in de buurt

Josephine Chez Dumonet. ‘Een ongelooflijk authentiek restaurant in de Rue du Cherche-Midi. Het vernis van de lambrisering bladdert af en je ziet de leidingen van de gasverlichting nog lopen, maar je kan er heerlijk eten. En ze hebben een mooie wijnkaart. Ik leerde het restaurant kennen dankzij Carlos Ghosn, de gevallen Nissan-topman. In een interview in Financial Times vertelde hij dat hij er elke maand een keer ging eten.’

L’Affable. ‘Nog een heerlijk restaurant, in de Rue Saint-Simon. Het is het lievelingsadres van de bankier David de Rothschild, die vlakbij woont. Een uitgebreide menukaart is er niet, je eet wat op het krijtbord staat. Ook dit restaurant is niet toeristisch. Maar je moet wel reserveren, zeker als je wil dineren. Goed om weten: in het weekend is L’Affable gesloten, net als Josephine Chez Dumonet.’

Librairie Galignani. ‘De mooiste kunstboekenwinkel van Parijs, in de Rue de Rivoli. Omdat het in de Tweede Wereldoorlog verboden was Franse literatuur te verkopen. specialiseerde de winkel zich in kunstboeken. En dat is zo gebleven.’