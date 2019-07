De collectie van 3 miljard

Bart Versluys (47) is geboren in Oostende en woont in Knokke. Hij is de CEO van Versluys Invest, de Oostendse vastgoedgroep met onder meer een bouwbedrijf en een vastgoedontwikkelingspoot. Versluys ging in 1996 aan de slag in het familiale bouwbedrijf, waarvan de roots teruggaan tot 1908. Hij is een vriend en zakenpartner van Marc Coucke, die mee in het kapitaal van Versluys zit. Beiden investeren ook in het farmabedrijf Mithra. Versluys is een groot kunstverzamelaar, met een passie voor het werk van James Ensor. Hij investeert ook in oldtimers.

Zijn favoriete museum is Fon dation Beyeler in Riehen, vlak bij de Zwitserse stad Basel. Het museum voor moderne kunst kreeg zijn naam van Ernest Beyeler (1921-2010), die als student in Basel in het antiquariaat van Oskar Schloss begon te werken. Toen die in 1945 stierf, nam hij samen met zijn verloofde Hildy Kunz (1922-2008) de winkel over. Ze specialiseerden zich eerst in grafische ontwerpen en lithografieën. In 1952 legden ze zich volledig toe op kunst. Ernest Beyeler groeide al snel uit tot een van de belangrijkste Europese kunsthandelaars met klanten tot in de Verenigde Staten. Hij huldigde een eenvoudig principe: voor één werk dat hij verkocht, kocht hij er twee nieuwe. Zo bouwde hij een indrukwekkende verzameling uit, die hij in 1982 onderbracht in de Fondation Beyeler. Renzo Piano bouwde voor de stichting een museum, dat in 1997 opende. Er worden veel tijdelijke expo’s gehouden in combinatie met werken uit de vaste collectie.

Meer moois in de buurt

Les Trois Rois. ‘In Basel kan je niet om dat hotel heen. Les Trois Rois is een van de oudste hotels in Europa. Het opende in 1681 de deuren. In 1844 werd het herbouwd als ‘Grand Hotel’. Tijdens Art Basel logeren alle kunsthandelaars er. Als je wil worden gezien, moet je daar zijn. Er zit ook een geweldig restaurant: Le Cheval Blanc.Een aanrader.’

Novartis. ‘Je moet in Basel zeker ook het Novartis-gebouw hebben gezien. Het is ontworpen door de Amerikaanse architect Frank Gehry en valt op door zijn grote schuine glazen oppervlakten. Als ik zo’n gebouw zie, vraag ik me altijd af hoe ze het hebben gedaan. Noem het beroepsmisvorming. Soms lijkt het of de wetten van de zwaartekracht worden getart.’