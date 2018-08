Een eeuwige ontdekking

Thomas Leysen (57) is een van de belangrijkste bestuurders van ons land. Hij is voorzitter van de materiaaltechnologiegroep Umicore, KBC en Mediahuis. In de culturele sfeer is hij voorzitter van de Koning Boudewijnstichting en het Rubenianum Fund, ondervoorzitter van de Vrienden van het Rubenshuis in Antwerpen en bestuurder bij Codart, de wereldwijde associatie van conservatoren van Nederlandse en Vlaamse kunst. Hij verzamelt werk van oude meesters.

Zijn favoriete museum is het Mauritshuis in Den Haag, dat wereldwijd bekendstaat voor zijn ruim 200 topstukken van Hollandse en Vlaamse meesters. Het Mauritshuis werd omstreeks 1640 als woonhuis en stadspaleis gebouwd voor graaf Johan Maurits van Nassau-Siegen, terwijl die zelf in Brazilië verbleef als gouverneur van de Hollandse kolonie. In 1704 werd het gebouw grotendeels verwoest door een brand, maar weer opgebouwd. Sinds 1822 is het in gebruik als museum.

Meer moois in de buurt

De duinen. ‘Mijn jongste dochter loopt stage in het Internationaal Strafhof in Den Haag, waardoor ik al eens wat vaker in Den Haag kom. Het Strafhof ligt aan de rand van een duinengebied, een leuke plek om een frisse neus te halen.’

Bredius. ‘Tegenover het Mauritshuis ligt Museum Bredius, met de privécollectie van een vroegere directeur van het Mauritshuis: Abraham Bredius. Het is een charmante plek met vooral kunst uit de Gouden Eeuw.’

Voorlinden. ‘Voor liefhebbers van hedendaagse kunst is er Museum Voorlinden, even buiten Den Haag in Wassenaar. Joop van Caldenborgh, die fortuin maakte in de chemie, liet enkele jaren geleden een transparant gebouw ontwerpen voor zijn collectie hedendaagse kunst. Niet alle werken spreken me even erg aan, maar het is een schitterende plek.’

Hotel Des Indes. ‘Fijne om te logeren is Hotel Des Indes, op wandelafstand van het Mauritshuis. Het is een 19de-eeuws hotel met een statig en licht aristocratisch karakter. De geest van de schrijver Louis Couperus en het koloniale Nederland hangt er nog altijd een beetje.’